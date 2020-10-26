Сколько воды необходимо человеку в сутки? В холод за этим стоит следить особенно тщательно

Эксперты подчеркивают: с приближением зимы следует особенно тщательно следить за объемом потребляемой жидкости, ведь это необходимо не только для нормального функционирования организма, но и может помочь существенно укрепить иммунитет.

Лишь немногим более половины жителей Латвии (56%) за сутки выпивают достаточно воды. Чаще пренебрежением к питью грешат мужчины (62%) и люди с нездоровым образом жизни (71%), тогда как для женщин (50%) и людей со здоровым образом жизни (49%) это менее характерно.

"Результаты проведенного пять лет назад исследования показали, что более половины латвийцев в сутки выпивают хотя бы 1-1,5 литра воды, а на сегодняшний день число таких людей меньше – всего 44%. Эта тенденция набирает силу и вызывает сильное беспокойство: падает удельный вес жителей, ежедневно потребляющих достаточный объем жидкости.

Чем меньше воды мы пьем, тем хуже наша физическая форма, а значит, могут участиться болезни.

Несмотря на стремительные темпы жизни, важно не забывать об основных потребностях организма, в том числе питье. Если вы чувствуете усталость, сонливость, ухудшение концентрации, особенно во второй половине дня, это можно считать знаком того, что организму не хватает воды", – рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.

Сколько воды достаточно?

Считается, что в сутки человеку необходимо от одного до 1,5 л чистой воды, причем ее нельзя заменить ни чаем, ни кофе, ни каким-либо другими напитками. Фармацевт поясняет, что необходимый суточный объем потребляемой воды зависит от множества факторов: массы тела, образа жизни, здоровья.

Например, человек, ведущий активный образ жизни, должен пить больше, чем человек, не занимающийся спортом. Если же имеются проблемы со здоровьем, о потреблении воды следует проконсультироваться с врачом. Обычно в течение суток рекомендуется выпивать 30 мл воды на один килограмм массы тела.

Зимой потребление воды уменьшается

Когда погода становится более прохладной, количество выпиваемой в течение суток воды уменьшается в силу ряда причин, например, становится меньше внешних напоминаний об этом, да и жажда уже не мучит так, как летом.

Однако в холодную погоду учащается мочеиспускание, так как сужаются сосуды, повышается давление, и для его нормализации организм выводит лишнюю жидкость. Из-за этого потеря влаги в холода больше. Фармацевт Аманда Озолиня поясняет, почему зимой не менее важно, чем летом, пить достаточно много воды.

#1 Зимняя дегидратация

В холодное время года люди обычно надевают на себя несколько слоев одежды, укутываются в одеяла и много времени проводят в отапливаемых помещениях. Такая среда с искусственно созданным теплом может привести к так называемой зимней дегидратации, которую трудно заметить, ведь зимой мы меньше потеем, а это главный признак дегидратации летом. В холодную погоду организм теряет влагу и другими способами, например, при выдохе через нос или рот, – это особенно хорошо видно именно зимой. К тому же важно пить воду и тогда, когда не хочется: отсутствие жажды совсем не означает, что тело получило достаточное количество жидкости.

#2 Крепкий иммунитет

Зимние месяцы могут стать настоящим испытанием для иммунитета, особенно сейчас, когда наряду с привычными вирусами бушует новый коронавирус. Объем выпиваемой за день воды напрямую влияет на работу иммунной системы, ведь жидкость не только помогает клеткам функционировать, а значит, и защищаться от различных микроорганизмов, но и помогает телу естественным образом выводить токсины, которые могут вызвать заболевание, если задержатся в организме.

#3 Здоровая кожа

Сухой из-за отопления воздух в помещениях может негативно сказаться на здоровье кожи. Обычно из-за того, что приходится регулярно выходить из помещений с сухим воздухом на улицу, где сыро, холодно и ветрено, кожа начинает трескаться или шелушиться. Кроме того, сейчас усиленное внимание уделяется гигиене и дезинфекции рук, в результате чего кожа теряет влагу и становится сухой. Из-за всего этого нужно тщательно следить за количеством выпиваемой воды, так как она помогает увлажнить кожу и уменьшить вероятность шелушения кожи как на лице, так и на руках.