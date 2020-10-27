Вт, 27.10.2020
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Эгилс Левитс, президент Латвии

Улица Краста будет на время перекрыта для движения

ФОТО: maps

Сегодня с 22:00 до 6 часов утра 28 октября во время работ по асфальтированию движение на улице Краста в Риге будет закрыто, сообщили в отделе по связям с общественностью Рижской думы.

Движение будет прекращено на улице Краста в направлении центра на участке от съезда на улицу Лачплеша до улицы Тургенева и на выезде с Островного моста в сторону центра.

С 22:00 28 октября до 6:00 29 октября будет перекрыто движение по улице Краста в направлении от центра на участке от улицы Тургенева до разворота у торгового центра Mols, на выезде с улицы Лачплеша в сторону Кенгарагса и на въезде с улицы Краста на Островной мост в сторону Пардаугавы.

С 22:00 29 октября до 6:00 30 октября будет закрыто движение транспорта на съезде с улицы Краста в направлении центра по улице Лачплеша, на въезде с улицы Краста на Островной мост в направлении Пардаугавы, на съезде с Островного моста в направлении центра и на съезде с улицы Лачплеша в сторону Кенгарагса.

Работникам поручено обеспечить размещение дорожных знаков и доступ транспортных средств для жителей к месту их проживания и к компаниям, расположенным на указанных участках.

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