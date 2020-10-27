Улица Краста будет на время перекрыта для движения

Движение будет прекращено на улице Краста в направлении центра на участке от съезда на улицу Лачплеша до улицы Тургенева и на выезде с Островного моста в сторону центра.

С 22:00 28 октября до 6:00 29 октября будет перекрыто движение по улице Краста в направлении от центра на участке от улицы Тургенева до разворота у торгового центра Mols, на выезде с улицы Лачплеша в сторону Кенгарагса и на въезде с улицы Краста на Островной мост в сторону Пардаугавы.

С 22:00 29 октября до 6:00 30 октября будет закрыто движение транспорта на съезде с улицы Краста в направлении центра по улице Лачплеша, на въезде с улицы Краста на Островной мост в направлении Пардаугавы, на съезде с Островного моста в направлении центра и на съезде с улицы Лачплеша в сторону Кенгарагса.