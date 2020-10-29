Ущерб в 21 768 евро: мужчина ввозил и распространял поддельные товары Calvin Klein

В конце прошлого года сотрудники Отдела по борьбе с киберпреступлениями, проверяя информацию, обнаружили жителя Риги 1984 года рождения, который занимался ввозом и распространением контрафактной продукции на территории Латвии.

В ходе проверки в небольшом магазине в Риге был обнаружен товар с товарным знаком Calvin Klein, который был поддельным и использовался незаконно, причинив значительный ущерб владельцам товарных знаков.

Полиция выяснила, что владельцам товарных знаков был причинен ущерб в размере 21 768 евро. Поддельные товары были конфискованы и переданы Службе государственных доходов для уничтожения.

Вина лица в расследуемом уголовном преступлении доказана, и в октябре материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

Полиция отмечает, что люди, распространяющие контрафактные товары, своими действиями вводят потребителей в заблуждение, а также могут нанести вред здоровью или даже жизни потребителей. Поддельные товары изготовлены из материалов неизвестного происхождения и могут быть опасны для человека. Попадание на кожу некачественных материалов и их паров может вызвать проблемы со здоровьем у потребителя.

Покупка контрафактных товаров также финансирует деятельность организованных преступных групп и террористических организаций. Самыми крупными источниками финансирования таких организаций являются производство и распространение контрафактной продукции. Это доказано такими организациями, как Федеральное бюро расследований и Международная организация уголовной полиции (Интерпол).

Распространение подделок связано с отмыванием денег в крупных размерах. Это создает необходимость в профессиональном отмывании денег.

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Исследования показывают, что 2,5% мирового импорта - поддельные, по сравнению с 5% в Европе, это очень много. Европейский рынок контрафактных товаров оценивается в 400 миллиардов евро. С полученной прибыли налог не уплачивается, поскольку большинство товаров не предлагается зарегистрированными торговцами.

Учитывая, что традиционно перед Рождеством и в начале года, когда население ищет праздничные подарки в Интернете, ассортимент предлагаемых товаров, в том числе подделок, увеличивается, полиция призывает информировать Госполицию в электронном виде о веб-сайтах или профилях, в которых предлагается купить контрафактный товар. Информация можно прислать на адрес электронной почты enap@vp.gov.lv.