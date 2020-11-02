СМИ: Принц Уильям переболел Covid-19 еще весной, но это была тайна

Согласно информации таблоида, этот факт хранился в секрете, так как принц не хотел "тревожить нацию".

Издание также пишет, что герцог Кембриджский заразился Covid-19 спустя несколько дней после того, как коронавирус был подтвержден у принца Чарльза и премьер-министра Бориса Джонсона.

Принца лечили дворцовые врачи. На время болезни он был изолирован в семейном поместье Анмер-Холл в Норфолке. Согласно информации анонимного источника, в какой-то момент герцогу было трудно дышать.

В апреле принц Уильям провел 14 телефонных и видеозвонков, отмечает издание.