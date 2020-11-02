СМИ: Принц Уильям переболел Covid-19 еще весной, но это была тайна

Принц Уильям переболел коронавирусом еще в апреле. Об этом сообщает The Sun.
Согласно информации таблоида, этот факт хранился в секрете, так как принц не хотел "тревожить нацию".
Издание также пишет, что герцог Кембриджский заразился Covid-19 спустя несколько дней после того, как коронавирус был подтвержден у принца Чарльза и премьер-министра Бориса Джонсона.
Принца лечили дворцовые врачи. На время болезни он был изолирован в семейном поместье Анмер-Холл в Норфолке. Согласно информации анонимного источника, в какой-то момент герцогу было трудно дышать.
В апреле принц Уильям провел 14 телефонных и видеозвонков, отмечает издание.
Напомним, в середине прошлого месяца Елизавета II впервые за 7 месяцев совершила официальный визит. Королева вместе с внуком, принцем Уильямом, посетила лабораторию оборонной науки и техники в Портон-Дауне на юго-западе Англии. Тогда внимание общественности привлекло другое: на королеве не было медицинской маски.