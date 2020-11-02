Пн, 2.11.2020
В тех странах, где масонство наиболее открыто - там оно скучнее всего. Сегодня масонство в Америке и в Англии больше похоже на клуб для пенсионеров, которые увлекаются историей. Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге
Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге

СМИ: Принц Уильям переболел Covid-19 еще весной, но это была тайна

Принц Уильям

ФОТО: Scanpix/AFP

Принц Уильям переболел коронавирусом еще в апреле. Об этом сообщает The Sun.

Согласно информации таблоида, этот факт хранился в секрете, так как принц не хотел "тревожить нацию".

Издание также пишет, что герцог Кембриджский заразился Covid-19 спустя несколько дней после того, как коронавирус был подтвержден у принца Чарльза и премьер-министра Бориса Джонсона.

Принца лечили дворцовые врачи. На время болезни он был изолирован в семейном поместье Анмер-Холл в Норфолке. Согласно информации анонимного источника, в какой-то момент герцогу было трудно дышать.

В апреле принц Уильям провел 14 телефонных и видеозвонков, отмечает издание.

Напомним, в середине прошлого месяца Елизавета II впервые за 7 месяцев совершила официальный визит. Королева вместе с внуком, принцем Уильямом, посетила лабораторию оборонной науки и техники в Портон-Дауне на юго-западе Англии. Тогда внимание общественности привлекло другое: на королеве не было медицинской маски

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