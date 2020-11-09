После высказываний о выборах в США глава МВД Эстонии заявил об отставке

"Вчера [в воскресенье] вечером, посмотрев на клевету и ложь, которые производят эстонские СМИ, я решил подать в отставку", - сказал Хельме.

"Причина очень проста: никто не может заткнуть мне рот, - сказал Хельме. - Я говорю то, что считаю правильным, что у меня на душе".

"Чтобы не подвергать наш референдум опасности, я решил подать в отставку", - сказал Хельме.

По словам Хельме, он продолжит работу в Рийгикогу.

Председатель EKRE Мартин Хельме сказал, что оппозиция хочет выразить главе МВД недоверие, но "мы не доставим им такого удовольствия".

Мартин Хельме добавил, что никто в коалиции не требовал отставки. "Говорить правду важнее министерского поста", - сказал он.

Март Хельме: Я говорил о том, о чем говорят все американские СМИ

По словам Марта Хельме, подвергшегося критике за его высказывания в адрес выигравшего выборы в США Джо Байдена, он говорил в передаче Tre Raadio "Rддgime asjast" о том, о чем говорили во всех СМИ США.

"Слово всегда свободно, я сейчас поработал за журналистов. Журналисты не рассказывают народу Эстонии о том, о чем говорят все американские СМИ, но я это сделал - это фальсификация выборов", - заявил Хельме журналистам в Рийгикогу в понедельник.

"В Америке в штате Мичиган собирается внеочередной конгресс для обсуждения фальсификации выборов, я рассказал об этом общественности и теперь я преступник, вы шутите?" - сказал Хельме.