Скандал в Эстонии: министры усомнились в честности президентских выборов в США

Реакция президента Эстонии Керсти Кальюлайд

Вербальная атака министра внутренних дел и министра финансов ЭР на новоизбранного президента Америки и эстонские выборы - нападение на эстонскую демократию и безопасность, сообщила пресс-служба президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Слово политика имеет вес, и сегодня два министра Эстонской Республики решили использовать вес своих слов для атаки на нашего главного союзника. Безопасность Эстонии основана на нашей собственной обороноспособности и союзнических отношениях. Мы создавали, поддерживали и развивали их в течение многих лет и с разными правительствами, но сегодня мы увидели, что их также можно разбить и снести. Американский народ избирает президента без помощи наших министров, но правительство Эстонии должно стоять на защите наших союзников и безопасности. К сожалению, два члена правительства республики сегодня ясно дали понять, что эти союзнические отношения не представляют для них ценности", - значится в заявлении пресс-службы президента Эстонии.

"Также совершенно недопустимо без аргументов ставить под сомнение избирательную систему Эстонии. У этого может быть лишь одна цель - подорвать доверие собственного народа к собственной стране. Такое поведение представляет угрозу нашей демократии", - отметила президент.

Кальюлайд сообщила, что представила свою позицию премьер-министру, и в ближайшее время также обсудит ее с министром иностранных дел и министром обороны. "Учитывая, что сегодняшние действия министра внутренних дел и министра финансов нанесли ущерб нашим союзническим отношениям и поставили под вопрос демократические выборы в Эстонии, в ближайшие дни я созову Совет по государственной обороне, чтобы сформировать четкую позицию по этим вопросам", - сказала она.

"По-человечески мне просто грустно и стыдно", - заключила президент.

Статья в The Washington Post

Лидеры всего мира поздравили Джо Байдена с победой на выборах, несмотря на то, что президент Трамп не смирился с поражением, написал The Washington Post. В статье американской газеты также приводятся подозрения министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме в фальсификации результатов выборов, пишет Rus.Postimees.

В статье рассказывается о поздравлениях мировых лидеров, адресованных 46-му президенту США. Например, мэр Парижа Анн Идальго написала в своем Твиттере: "Добро пожаловать назад, Америка!".

Однако некоторые главы государств не спешили поздравлять Байдена до официального подтверждения. Саудовская Аравия, которая установила важные связи с администрацией Трампа, еще не признала Байдена новым президентом. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор также заявил в субботу, что не хочет спешить с событиями и не поздравляет победителя президентских выборов в США до тех пор, пока юридические вопросы не будут окончательно улажены.

"Похоже, что поражение Трампа стало болезненным поражением для правых антииммиграционных популистов Европы, - пишет The Washington Post. - Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил в воскресенье, что результаты выборов были сфальсифицированы и что приближается гражданская война".

Также было написано, что, как считает Хельме, победит все же Трамп. "Трамп в конце концов победит, это будет огромная борьба, возможно, даже ценой кровопролития, но в конце концов справедливость восторжествует". В статье также упоминается ответ премьер-министра Юри Ратаса Хельме, который счел выступление коалиционного министра абсурдным.