Перепродайте мебель! IKEA приглашает покупателей поучаствовать в эксперименте

В период с 12 ноября по 6 декабря, IKEA готова выкупить ненужную мебель из ассортимента IKEA и найти ей новый дом. Эта мебель будет продаваться в магазине IKEA. Целью пилотного проекта является исследование возможностей в создании более циркулярных процессов в Латвии.

Для более экологичной жизни дома

По словам Инги Филиповой, главы рынка IKEA Латвия, благодаря подобным инициативам, IKEA создает возможности более доступных решений для устойчивой жизни дома, с заботой о природе. IKEA верит, что решения для дома - это совместная работа покупателя и продавца, создавая будущее для нашей планеты.

"Мы в IKEA стараемся положительно влиять на людей и планету. Мы хотим создать повседневную жизнь лучше, сохраняя нашу планету. Краткосрочный проект, во время которого, мы будем выкупать мебель IKEA – один из наших "зеленых" шагов. Наши исследования показали, что вопрос об экологии и планете волнует всё больше людей. В этой сфере есть ещё много нерешённых задач, но прощаясь со старой мебелью, это стоит делать более экологичным образом. Мы считаем, что люди с большим удовольствием отдают, перепродают и чинят вещи, но всё это должно быть удобно и просто сделать. Поэтому мы решили протестировать эту инициативу, фокусируясь на выкупе товаров, и перепродаже их с возможностью дать вещам новую жизнь", - говорит Филипова.

По ее словам, все товары IKEA соответствуют принципам демократичного дизайна, в котором экологичность и устойчивость один из пяти важных факторов на ряду с формой, функциональностью, качеством и доступной ценой. "Решение IKEA о принципах экономики замкнутого цикла в сфере создания товаров идёт в ногу с использованием отходов, как источника материалов. Более 60% товаров IKEA создаются из возобновляемых материалов и к 2030 году IKEA планирует, что все товары будут создаваться из возобновляемых или переработанных материалов, с целью долгого использования, починки, продажи или переработки товара", - говорит Филипова.

У покупателей всегда есть возможность передумать

Филипова добавила, что с самого начала работы IKEA в Латвии, у покупателей всегда была возможность вернуть товар, который им не понравился или не подошел. У других покупателей есть возможность приобрести этот товар со скидкой и дать ему новую жизнь. Для того, чтобы товары IKEA служили, как можно дольше, мы предлагаем детали, возможности обновить товар, например, заменив чехол мебели или фасады и др.