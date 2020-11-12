Общество приглашают подключиться к благотворительной акции #WhiteFriday

Первая акция #WhiteFriday прошла в начале февраля, и сейчас, продолжая успешно начатую традицию, она состоится в пятницу, 13 ноября, охватывая еще более широкую часть общества и обыгрывая предположения, связанные с этой знаменательной датой.

Акция #WhiteFriday является ответом на всемирную лихорадку шопинга Black Friday, и дважды в год она призывает каждого насладиться подлинным азартом пожертвований. Акция подчеркивает добрые дела, которые, назло повседневным вызовам, совершают разные организации, а также акцентирует значение маленьких, но регулярных пожертвований для содействия и обеспечения их деятельности. Целью акции является в долгосрочной перспективе сделать пожертвования регулярной повседневной привычкой жителей.

Как жертвователи, так и благотворительные организации по достоинству оценили состоявшуюся в начале года первую акцию #WhiteFriday, отметив, что она обладает потенциалом, чтобы становиться все шире. В этот раз жителей призовут оказать поддержку более чем тридцати разным организациям и проектам, однако организаторы акции напоминают, что финансовая поддержка является лишь одним из способов сделать пожертвование, а возможности делать добрые дела бесконечны.

"Инициатива пожертвований #WhiteFriday напоминает и дает возможность помочь тем, кому это необходимо, улучшить окружающую среду, в которой все мы живем, а также создать более единое, открытое и толерантное общество", - комментирует руководитель организации Ziedot.lv Рута Диманта.

Пожертвования напрямую отображают настроения общества, ценности и желание подключиться к решению глобальных проблем, особо обозначившееся и во время пандемии Covid-19, когда через различные платформы для пожертвований существенную поддержку получили такие акции как Galds savējiem ("Стол для своих"), ежедневно обеспечивающая горячие обеды для медиков, а также движение #vieglipalīdzēt, которое все еще привлекает средства для обеспечения юридической помощи людям, арестованным во время протестов, проходящих в Беларуси.

"Часть значимых для общества инициатив осуществляется только благодаря регулярным пожертвованиям. Конечно, потребности организаций меняются вместе с актуальными событиями, но небольшая регулярная поддержка может существенно помочь тем, кому это необходимо. Нам как предприятию и каждому индивидуально важно внести свой вклад в развитие общественных процессов, поэтому мы сейчас впервые предлагаем пользователям приложения Mobilly возможность каждый месяц автоматически жертвовать определенную сумму денег на конкретные цели", - говорит руководитель Mobilly Гиртс Славиньш.

Организаторы кампании призывают жителей уже в эту пятницу посетить платформу whitefriday.lv, познакомиться с инициативами и пожертвовать большую или меньшую сумму какой-либо благотворительной или негосударственной организации, работающей на благо общества, цели которых отличаются, но у которых есть общее желание – сделать латвийское общество лучше. Характерно, что этой осенью марафон пожертвований проходит в окутанную легендами черную пятницу или 13-го числа, поэтому каждого приглашают также использовать специально для этой акции подготовленные фильтры приложения Instagram, чтобы визуализировать иногда неосязаемые результаты своих добрых дел и символически подсветить эту "черную" дату.