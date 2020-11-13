Как помочь школьнику эффективно учиться дома?

Компания Samsung собрала практические советы для семей, чтобы помочь более эффективно работать и учиться на дому.

"Для дистанционного обучения не всегда требуется компьютер с клавиатурой и мышью, особенно для школьников младших классов, у которых компьютерные навыки еще не так развиты, как у старших. Например, планшеты предоставляют функции компьютера, их удобнее использовать и их легче носить с собой - можно учиться в любом месте дома. Ученикам нужны устройства, которые вызывают у них желание учиться, позволяют им естественным образом взаимодействовать с различными приложениями и творчески выражать свои мысли", - говорит Александр Смирнов, тренер по продуктам Samsung Electronics Baltics.

#1 Метод Pomodoro

Pomodoro - один из самых эффективных и простых методов тайм-менеджмента, который помогает сосредоточиться на работе, которую нужно сделать. Он основан на использовании таймера - 25 минут посвящены исключительно работе, 5 минут - отдыху. Более длительный перерыв делается каждые 3-4 интервала. Во время удаленной работы и обучения метод Pomodoro может помочь родителям мотивировать детей и научить их концентрироваться. Это может быть особенно полезно для семей с маленькими школьниками, которые с большей вероятностью будут нуждаться в участии родителей, чтобы согласиться потратить 25 минут на работу и учебу, а затем 5 минут на отдых. Google Play предлагает несколько онлайн-таймеров, таких как Pomodoro или Tomato, которые работают как в приложении, так и в Интернете.

#2 Возможности Google Drive

Google Диск - один из самых полезных инструментов, который можно легко использовать для организации учебного процесса. Все, что вам нужно для начала - это базовые навыки работы с компьютером и учетная запись Google. Каждому пользователю предоставляется 15 ГБ бесплатного хранилища для хранения файлов, вложений электронной почты, фотографий и видео. Google Диск предлагает ряд преимуществ, например, при использовании услуги онлайн работа учащихся автоматически сохраняется и не будет потеряна, если устройство внезапно выключится, а документы можно просматривать и совместно использовать с другими одноклассниками, учителями или родителями. Ученики получат возможность создавать опросы и обобщать результаты, готовить презентации и творчески работать с текстами, числами и формулами.

#3 Canva для визуального оформления

Ученики, которым нужно создавать визуальные эффекты, получат выгоду от платформы Canva, которую можно загрузить как в виде приложения, так и использовать в Интернете. С помощью этого инструмента можно создавать различные графики, плакаты, афиши, инфографику, презентации и даже создавать привлекательные списки уроков и планы работы. Canva предлагает как творческое самовыражение, так и использование готовых дизайнов, поэтому ученику не нужен опыт в подготовке визуальных материалов. Кроме того, пользователи новых Galaxy Tab S7 и S7 + получают бесплатный доступ к 200 эксклюзивным шаблонам и 30-дневную бесплатную пробную версию Canva Pro. Использование цифрового пера S Pen сделает творческий процесс особенно увлекательным.