Пилот, который летал на джетпаках, разбился в Дубае

Французский спортсмен, каскадер и пилот команды Jetman Винс Реффет, прославившийся благодаря полетам на джетпаках, разбился во время тренировок в Дубае. О его смерти стало известно из заявления на сайте Jetman, сообщает "Медуза".
Реффету было 36 лет. Многие запомнили его по трюкам, которые он исполнял вместе со швейцарским изобретателем Ивом Росси. В 2015 году они полетали вместе с коммерческим лайнером Emirates Airbus A380 над Дубаем.
Видео: Полет с коммерческим лайнером Emirates Airbus A380 над Дубаем
Также Реффет вместе с напарником Фредом Фюгеном в специальном костюме с крыльями спрыгнул с вершины горы в Швейцарских Альпах и залетел в легкомоторный самолет.
Видео: Прыжок Реффета
Последние годы Реффет летал на реактивном ранце-крыле. В феврале 2020 года в ранце Jetman он стартовал с земли и поднялся на высоту 1,8 километра над уровнем моря. До этого никому из его команды не удавалось подняться с земли из-за особенностей конструкции ранца-крыла.
Видео: Полет на реактивном ранце-крыле