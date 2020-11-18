Пилот, который летал на джетпаках, разбился в Дубае

Реффету было 36 лет. Многие запомнили его по трюкам, которые он исполнял вместе со швейцарским изобретателем Ивом Росси. В 2015 году они полетали вместе с коммерческим лайнером Emirates Airbus A380 над Дубаем.

Видео: Полет с коммерческим лайнером Emirates Airbus A380 над Дубаем

Также Реффет вместе с напарником Фредом Фюгеном в специальном костюме с крыльями спрыгнул с вершины горы в Швейцарских Альпах и залетел в легкомоторный самолет.

Видео: Прыжок Реффета

Последние годы Реффет летал на реактивном ранце-крыле. В феврале 2020 года в ранце Jetman он стартовал с земли и поднялся на высоту 1,8 километра над уровнем моря. До этого никому из его команды не удавалось подняться с земли из-за особенностей конструкции ранца-крыла.