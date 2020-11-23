Суровая статистика одного светофора в Риге - 64 нарушения в день

Езда на запрещающий сигнал светофора стала уже хроническим нарушением, поэтому в Латвии в нескольких местах установлены устройства, которые могут его зафиксировать.
"Таких мест - два. Пересечение улиц Бривибас и Крустабазницас. Второе место - в Лиепае. На данный момент оборудование работает в тестовом режиме, а пойманные нарушители не получают штрафных квитанций. А надо бы", - говорит директор автошколы DBS Янис Ванкс.
Почему стоит говорить об этом? Потому что статистика довольно пугающая. Среднее количество нарушителей режима красного света на этом столичном перекрестке - 64 водителя в день.
Езда на запрещающий сигнал светофора - серьезное и чрезвычайно опасное нарушение правил дорожного движения. Не каждый, кто так поступает, - наркоман или рецидивист. Янис Ванкс считает, что всему виной вечная спешка.
"Все время кажется, что если я сейчас поеду немного быстрее или проигнорирую сигнал, я доберусь до места назначения быстрее. На самом деле в 99% случаев это не так", - добавляет он.
Режимы светофора и скорость движения в Риге давно доказали, что примерные водители и грубые нарушители все равно встречаются на следующем светофоре.
"Я всегда прошу задать себе вопрос, стоит ли этот риск той секунды или совсем не стоит?" - отмечает Ванкс.
Кроме того, мы рассматриваем только один Т-образный перекресток. Умножьте 64 нарушения в день хотя бы на крупнейшие регулируемые перекрестки в Риге.
"Представьте, насколько велика вероятность очень серьезных столкновений", - рассуждает эксперт по безопасной езде.
Штраф за езду на красный свет достаточно серьезный - до 140 евро и 4 штрафных пунктов.
Однако директор Школы безопасного вождения признает, что иногда водители допускают такое нарушение даже по незнанию или халатности. Например, в условиях интенсивного движения границы перекрестка не всегда четкие, особенно если перекресток широкий. Это легко было бы исправить. Хороший пример - новые горизонтальные указатели на улице Маскавас напротив торгового центра Akropole.
Однако отсутствие полос не снимает с водителей ответственности. Остается надеяться, что новая система наблюдения заставит кого-то задуматься, а не подвергать опасности себя и других.
Видео: Сюжет TV Auto ziņas на латышском языке