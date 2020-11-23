Суровая статистика одного светофора в Риге - 64 нарушения в день

"Таких мест - два. Пересечение улиц Бривибас и Крустабазницас. Второе место - в Лиепае. На данный момент оборудование работает в тестовом режиме, а пойманные нарушители не получают штрафных квитанций. А надо бы", - говорит директор автошколы DBS Янис Ванкс.

Почему стоит говорить об этом? Потому что статистика довольно пугающая. Среднее количество нарушителей режима красного света на этом столичном перекрестке - 64 водителя в день.

Езда на запрещающий сигнал светофора - серьезное и чрезвычайно опасное нарушение правил дорожного движения. Не каждый, кто так поступает, - наркоман или рецидивист. Янис Ванкс считает, что всему виной вечная спешка.

"Все время кажется, что если я сейчас поеду немного быстрее или проигнорирую сигнал, я доберусь до места назначения быстрее. На самом деле в 99% случаев это не так", - добавляет он.

Режимы светофора и скорость движения в Риге давно доказали, что примерные водители и грубые нарушители все равно встречаются на следующем светофоре.

"Я всегда прошу задать себе вопрос, стоит ли этот риск той секунды или совсем не стоит?" - отмечает Ванкс.

Кроме того, мы рассматриваем только один Т-образный перекресток. Умножьте 64 нарушения в день хотя бы на крупнейшие регулируемые перекрестки в Риге.

"Представьте, насколько велика вероятность очень серьезных столкновений", - рассуждает эксперт по безопасной езде.

Штраф за езду на красный свет достаточно серьезный - до 140 евро и 4 штрафных пунктов.

Однако директор Школы безопасного вождения признает, что иногда водители допускают такое нарушение даже по незнанию или халатности. Например, в условиях интенсивного движения границы перекрестка не всегда четкие, особенно если перекресток широкий. Это легко было бы исправить. Хороший пример - новые горизонтальные указатели на улице Маскавас напротив торгового центра Akropole.

Однако отсутствие полос не снимает с водителей ответственности. Остается надеяться, что новая система наблюдения заставит кого-то задуматься, а не подвергать опасности себя и других.