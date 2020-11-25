Красота ушла в подполье: мастера обслуживают клиентов в квартирах, "практиканты" работают в салонах

Также как режим чрезвычайной ситуации, ограничения в сфере красоты действуют уже три недели: запрещены услуги маникюра и ухода за телом; к работе допускаются только парикмахеры. Однако клиенты ищут мастеров, которые не соблюдают ограничения, и находят их, сообщает передача Panorāma на канале LTV.

Журналистам передачи удалось записаться на маникюр в одном из салонов красоты Елгавы. Когда журналисты прибыли в салон, администратор заявил, что такая услуга недоступна, но позже сказал, что клиенты раньше могли записаться, потому что мастер маникюра работала в салоне как практикантка.

Практика, необходимая для приобретения профессиональных навыков или квалификации, которую нельзя выполнить удаленно, разрешена во время пандемии. Также за обучением прячется часть мастеров.



Специалист в сфере красоты Даце Бранте отмечает, что те, кто работает в этой отрасли, сталкиваются с совершенно другими обстоятельствами - те, кто ранее платили налоги, могут получить пособие по простоям. В гораздо худшем положении находятся те, кто избегал налогообложения или уплатил лишь частично.

Одна владелица салона сказала в передаче, что наиболее тяжело в отрасли работающим женщинам, которые живут одни или обеспечивают своих детей, и у которых нет никакой поддержки. "Государство не оставило им выбора, кроме как работать нелегально", - сказала она.