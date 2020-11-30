Шоу "Танцы" на ТНТ переносится на 2021 год

В субботу, 21 ноября в 20:00, на ТНТ прошел финальный отборочный концерт шоу "Танцы". Из-за непростой ситуации с коронавирусом создатели шоу и телеканал ТНТ приняли решение перенести масштабные и технически сложные съемки концертов шоу, а также его финал на 2021 год.
Вячеслав Дусмухаметов, генеральный продюсер Comedy Club Production: "В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве мы приняли решение приостановить съемки шоу. Здоровье людей, которые создают этот масштабный проект, и участников шоу стоит для нас на первом месте! Мы прекрасно понимаем разочарование миллионов поклонников шоу, но уверены, что они нас поймут. Мы планируем возобновить съемки в начале 2021 года и обязательно поставим красивую точку в Последнем сезоне проекта! Берегите себя!".
Последний сезон шоу "Танцы" приготовил для зрителей немало сюрпризов. Например, впервые в истории проекта в команды наставников - Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой - войдут по 8 участников. А это значит, что в следующем году зрителей ждет еще больше концертов, над которыми будут трудиться лучшие хореографы России и не только. Оставайтесь с нами!
Галерея: шоу "Танцы" на ТНТ