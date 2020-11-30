Шоу "Танцы" на ТНТ переносится на 2021 год

Вячеслав Дусмухаметов, генеральный продюсер Comedy Club Production: "В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве мы приняли решение приостановить съемки шоу. Здоровье людей, которые создают этот масштабный проект, и участников шоу стоит для нас на первом месте! Мы прекрасно понимаем разочарование миллионов поклонников шоу, но уверены, что они нас поймут. Мы планируем возобновить съемки в начале 2021 года и обязательно поставим красивую точку в Последнем сезоне проекта! Берегите себя!".