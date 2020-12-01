Зачем нужно уделять много свободного времени мастурбации и как правильно это делать

Во многих обществах циркулируют мифы о вреде и пользе мастурбации. С точки зрения науки, умеренная мастурбация не приносит вреда, но она не сможет полноценно заменить сексуального партнера.

Ведущие подкаста ссылаются на ряд исследований о влиянии мастурбации на различные аспекты здоровья, среди них, например, "Т-действия" и исследование Саши Казанцевой. Кроме того девушки обсудили еще ряд вещей, связанных с мастурбацией, - мы приводим только небольшие части из подкаста

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Чем же так хороша мастурбация?

"Во-первых, очевидно, что она довольно по-разному влияет на женский и мужской организм, но что-то общее все равно есть. И в основном это, конечно, история про эндорфины, допамин, окситоцин, которые выделяются при мастурбации. Чем нам это полезно? Допамин и эндорфин очень сильно помогают нам справляться со стрессом и лучше себя чувствовать. Соответственно от них очень много пользы. Если вы мастурбируете, то, скорее всего, у вас будет чуть лучше качество сна, вы в целом будете чуть более спокойным человеком, чуть более довольным жизнью", - сказала Алина. Девушки отметили, что и от головных болей мастурбация также помогает.

Мастурбация для менструации

"Мастурбация при месячных не только помогает от боли, но еще и в целом оргазмы во время месячных лучше. За счет того, что у тебя больше приток крови уже", - отметила Алина.

Мастурбация - способ познать себя

Девушки отметили, что мастурбация - отличный повод познать себя и улучшить качество секса.

"Я один раз уделила этому два часа и обнаружила у себя две эрогенные зоны", 5

- призналась Маша.

Ниже риск онкологии

"У мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, которые мастурбируют более 5 раз в неделю, ниже риск возникновения рака простаты. Потому что простата каким-то образом участвует в оргазме мужчины..." - сказала Маша, а Алина отметила, что об этом ведущие подробнее поговорят в одном из других выпусков.

Улучшается качество спермы

"Мастурбация улучшает качество спермы, то есть - у вас выше вероятность зачать ребенка, если вы этого хотите, потому что она постоянно обновляется", - сказала Алина.

Улучшаются когнитивные функции

"Частая мастурбация чуть-чуть улучшает наши когнитивные функции", - отметила Алина, добавив, что мастурбация улучшает память и может даже помочь в предотвращении деменции. Но в то же время ведущая добавила, что мастурбация не повысит IQ, но поможет ему не стать ниже.

Как правильно мастурбировать?

"Я, когда была подростком, думала - вырасту, и станет поудобнее и я смогу нормально мастурбировать. НОРМАЛЬНО мастурбировать! При том, что мне никто и никогда не говорил, как нужно мастурбировать. Просто существует миллион женских порно. Я пыталась понять, как женщины мастурбируют из соло-женских фильмов. И я думала - вдруг делаю что-то не так. Там постоянно женщины в себя что-то засовывают. (...) Я думаю, что о стиральную машинку или подушку - даже более распространенный способ", - поделилась Маша. Девушки отметили, что, например, вагинальный способ - не всегда верный.

- подытожила Алина, отметив, что просто важно найти способ, который подойдет именно вам.

"Есть большая стигма, как должны и не должны мастурбировать мужчины и женщины, но в целом нет никакого канона, никаких перечней правильных и неправильных действий", - сказали девушки, отметив, что в этом деле главное, чтобы "вам было комфортно". И это необязательно должен быть необычный способ мастурбации, ведь каждый индивидуален и способ подходит каждому разный.