В России блогер в прямом эфире выгнал женщину на улицу: она замерзла и умерла. А он снимал

Стрим вели из частного дома в Подмосковье. Как сообщает Life, Решетников и его друг употребляли спиртное и издевались над женщиной - блогер брызгал ей в лицо из перцового баллончика. Затем он выгнал ее на улицу без верхней одежды.

Через несколько часов блогер решил пустить ее обратно, но она уже была без сознания. Решетников вызвал скорую помощь.

По версии Mash, первыми "скорую" вызвали соседи, которые увидели женщину, лежащую в снегу без верхней одежды.

Прибывшие медработники констатировали смерть, после этого в дом приехала полиция.

При общении с медицинскими работниками и полицейскими Решетников некоторое время продолжал вести стрим. 2

Затем его доставили на допрос.

Как пишет Baza, женщина участвовала в стримах блогера примерно год. По данным Life, ее звали Валентина, ей было 26 лет. Точных данных о ней пока нет.