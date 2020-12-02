В России блогер в прямом эфире выгнал женщину на улицу: она замерзла и умерла. А он снимал

Российские правоохранительные органы начали проверку по факту смерти женщины во время стрима YouTube-блогера Стаса Решетникова (Reeflay), сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
Стрим вели из частного дома в Подмосковье. Как сообщает Life, Решетников и его друг употребляли спиртное и издевались над женщиной - блогер брызгал ей в лицо из перцового баллончика. Затем он выгнал ее на улицу без верхней одежды.
Через несколько часов блогер решил пустить ее обратно, но она уже была без сознания. Решетников вызвал скорую помощь.
По версии Mash, первыми "скорую" вызвали соседи, которые увидели женщину, лежащую в снегу без верхней одежды.
Прибывшие медработники констатировали смерть, после этого в дом приехала полиция.
Затем его доставили на допрос.
Как пишет Baza, женщина участвовала в стримах блогера примерно год. По данным Life, ее звали Валентина, ей было 26 лет. Точных данных о ней пока нет.
В пресс-службе управления СК по Московской области подтвердили факт смерти женщины. Там подчеркнули, что на ее теле не найдено признаков насильственной смерти и что в ближайшее время для установления причин произошедшего будет проведено несколько экспертиз.