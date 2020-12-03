Чт, 3.12.2020
Сначала мы вдохновлялись ребятами с канала "Реутов ТВ". Потом в наших шуточных роликах начали появляться серьезные социальные проблемы. Получалось, как говорится, и смех, и грех. Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV
Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV
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ЕС упростил введение персональных санкций за нарушение прав людей

ФОТО: AFP/SCANPIX

В среду представители стран-участниц ЕС договорились упростить процедуру, чтобы в дальнейшем было значительно легче устанавливать санкции за нарушение прав людей в таких странах как Россия, Китай и Саудовская Аравия, пишет Deutsche Welle.

Главы МИД ЕС примут соответствующее соглашение 7 декабря.

В дальнейшем Евросоюз сможет прямым образом устанавливать санкции против конкретных лиц за нарушение прав людей.

До сих пор установление персональных санкций было возможно только в рамках штрафных мероприятий, установленных для стран, или же в рамках механизма особых санкций, например, реагируя на кибернападения, нападения с применением химического оружия или конфликт в Украине.

Новый механизм санкций разработан по образцу американского списка Магнитского.

Этот закон был принят Конгрессом США в 2016 году, чтобы установить санкции конкретным лицам после смерти Сергея Магнитского в московской тюрьме.

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