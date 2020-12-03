ЕС упростил введение персональных санкций за нарушение прав людей

В среду представители стран-участниц ЕС договорились упростить процедуру, чтобы в дальнейшем было значительно легче устанавливать санкции за нарушение прав людей в таких странах как Россия, Китай и Саудовская Аравия, пишет Deutsche Welle.
Главы МИД ЕС примут соответствующее соглашение 7 декабря.
В дальнейшем Евросоюз сможет прямым образом устанавливать санкции против конкретных лиц за нарушение прав людей.
До сих пор установление персональных санкций было возможно только в рамках штрафных мероприятий, установленных для стран, или же в рамках механизма особых санкций, например, реагируя на кибернападения, нападения с применением химического оружия или конфликт в Украине.
Новый механизм санкций разработан по образцу американского списка Магнитского.
Этот закон был принят Конгрессом США в 2016 году, чтобы установить санкции конкретным лицам после смерти Сергея Магнитского в московской тюрьме.