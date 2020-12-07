Заканчивается переходный период Brexit. Что это значит для Латвии?

С 1 января следующего года больше не будет свободного передвижения людей, товаров и услуг между Великобританией и Европейским союзом, включая Латвию
31 декабря этого года заканчивается переходный период "Brexit", а это означает, что Соединенное Королевство приравнивается к третьим странам, и общее законодательство ЕС больше не действует.
Также произойдут некоторые изменения для туристов и людей, путешествующих в Великобританию на короткое время. Граждане Латвии, проживающие в Великобритании, должны зарегистрироваться на сайте "Home Office", чтобы получить статус постоянного или временного жителя. Зарегистрированы должны быть и несовершеннолетние дети. Статус постоянного жителя можно получить, если в Великобритании прожито не менее пяти лет.
После 1 января следующего года приезжающим в Великобританию, которые не намерены находиться там более шести месяцев, виза по-прежнему не потребуется, однако бесплатная карта медицинского страхования действовать больше не будет.
Ирена Кнока, начальник отдела методики растаможивания таможенного управления Службы государственных доходов, обратила внимание, что ввоз мясных и молочных продуктов из Великобритании в Европейский союз запрещен.