Заканчивается переходный период Brexit. Что это значит для Латвии?

31 декабря этого года заканчивается переходный период "Brexit", а это означает, что Соединенное Королевство приравнивается к третьим странам, и общее законодательство ЕС больше не действует.

На практике это означает большую административную нагрузку как для торговцев, так и для путешественников, особенно в отношении таможенных процедур.

Также произойдут некоторые изменения для туристов и людей, путешествующих в Великобританию на короткое время. Граждане Латвии, проживающие в Великобритании, должны зарегистрироваться на сайте "Home Office", чтобы получить статус постоянного или временного жителя. Зарегистрированы должны быть и несовершеннолетние дети. Статус постоянного жителя можно получить, если в Великобритании прожито не менее пяти лет.

В настоящее время 108 000 граждан Латвии подали заявки на регистрацию статуса постоянного или временного резидента, статус получили 103 000.

После 1 января следующего года приезжающим в Великобританию, которые не намерены находиться там более шести месяцев, виза по-прежнему не потребуется, однако бесплатная карта медицинского страхования действовать больше не будет.