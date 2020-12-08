Вт, 8.12.2020
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Минздрав: Возможно, придется объявить режим ЧС в сфере здравоохранения

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С учетом нехватки человеческих ресурсов существует вероятность того, что в сфере здравоохранения необходимо будет объявить режим чрезвычайной ситуации, заявила во вторник, 8 декабря, на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам директор Департамента здравоохранения Министерства здравоохранения (VM) Антра Валдмане.

На вопрос, не следует ли вводить более строгие ограничения из-за Covid-19, представитель Минздрава ответила, что "нам, возможно, потребуется ввести более строгие ограничения". Этот вопрос планируется обсудить 10 декабря на заседании государственной оперативной медицинской комиссии.

По словам Валдмане, в четверг при принятии решений об ограничениях "все будет зависеть от динамики числа госпитализированных". 

Она пояснила, что чрезвычайная ситуация в здравоохранении может быть объявлена именно из-за нехватки медицинского персонала. 

Как сообщалось, вся плановая помощь в больницах будет прекращена, когда заполненность койко-мест для пациентов с Covid-19 превысит 90%, при условии, что это число больше невозможно будет увеличить, заявила во вторник начальник отдела качества лечения департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Санита Янка.

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