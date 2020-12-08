Минздрав: Возможно, придется объявить режим ЧС в сфере здравоохранения

На вопрос, не следует ли вводить более строгие ограничения из-за Covid-19, представитель Минздрава ответила, что "нам, возможно, потребуется ввести более строгие ограничения". Этот вопрос планируется обсудить 10 декабря на заседании государственной оперативной медицинской комиссии.

По словам Валдмане, в четверг при принятии решений об ограничениях "все будет зависеть от динамики числа госпитализированных".

Она пояснила, что чрезвычайная ситуация в здравоохранении может быть объявлена именно из-за нехватки медицинского персонала.