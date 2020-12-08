Минздрав: Возможно, придется объявить режим ЧС в сфере здравоохранения

С учетом нехватки человеческих ресурсов существует вероятность того, что в сфере здравоохранения необходимо будет объявить режим чрезвычайной ситуации, заявила во вторник, 8 декабря, на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам директор Департамента здравоохранения Министерства здравоохранения (VM) Антра Валдмане.
На вопрос, не следует ли вводить более строгие ограничения из-за Covid-19, представитель Минздрава ответила, что "нам, возможно, потребуется ввести более строгие ограничения". Этот вопрос планируется обсудить 10 декабря на заседании государственной оперативной медицинской комиссии.
По словам Валдмане, в четверг при принятии решений об ограничениях "все будет зависеть от динамики числа госпитализированных".
Как сообщалось, вся плановая помощь в больницах будет прекращена, когда заполненность койко-мест для пациентов с Covid-19 превысит 90%, при условии, что это число больше невозможно будет увеличить, заявила во вторник начальник отдела качества лечения департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Санита Янка.