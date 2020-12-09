Суд оставил под арестом руководителя предприятия Adugs

Как сообщалось, Зукулс был задержан в начале ноября.

Государственная полиция сообщила, что от одного из иностранных посольств была получена информация о том, что несколько работников Adugs сообщили о принудительном труде. На основе этого сообщения в апреле управление по борьбе с организованной преступностью начало уголовный процесс о торговле людьми, совершенном организованной группой, легализации нажитых преступным путем средств и умышленном причинении легких телесных повреждений.

В ходе расследования было установлено, что на кондитерском предприятия, используя их уязвимое положение, длительно эксплуатировались граждане третьих стран, им не выплачивалась полностью зарплата, в результате чего у них возникли большие долги. У работников забрали паспорта, к ним применялись физическое насилие и угрозы высылки из страны в случае, если они не будут выполнять все требования преступной группировки.

10 ноября полиция провела обыски и задержания в Яунелгавском крае, Ливаны, Айзкраукле, Даугавпилсе и Кекаве. В целом обыск проведен на 22 объектах, изъяты наличные деньги на сумму около 150 000 евро, драгоценности, боеприпасы и другие предметы.

В тот же день полиция задержала трех членов организованной преступной группы, которые подозреваются в этих преступлениях - лидера группы и владельца предприятия 1955 г. рожд. и мужчин 1974 и 1986 г. рожд.

Как сообщили в полиции, лидер группы - известный в криминальных кругах Латгале человек, у которого имеются обширные связи и в политических кругах региона. Он уже ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за различные преступления - уклонение от уплаты налогов, загрязнение окружающей среды и др.

Язепс Зукулс 1955 г. рожд. по решению суда Видземского предместья Риги был арестован 11 ноября, к остальным задержанным применена мера пресечения в виде ареста с возможностью освобождения под залог.

Согласно данным Firmas.lv, Зукулс является владельцем предприятий ООО Adugs Production, ООО Adugs Latvija, ООО Adugs, ООО Astar, ООО Vidzus, ООО Debess udens zeme и ООО Asond. Крупнейшим из них является предприятие Adugs Production, оборот которого в 2019 году составил 12,842 млн евро. Последние три года предприятие работало с убытками, превышающими 500 тыс. евро. Adugs Production зарегистрирована в 2014 году, ее основной капитал составляет 67 050 евро. Предприятие принадлежит зарегистрированной на Кипре

Адвокат Adugs Production Виктория Яркина ранее заявила агентству LETA, что дело может быть связано с попыткой рейдерства и конкурентной борьбой за возможность поставок продукции в торговые сети Maxima и Rimi. Также она не исключает возможности, что сообщение об эксплуатации рабочих было ложным и продиктованным попыткой граждан Индии дольше остаться в Латвии.

«Со всеми работниками из Индии были заключены трудовые договоры и получены разрешения на пребывание в стране, им выплачивалась зарплата, за них платились налоги, а также было обеспечено проживание. Согласно данным, предоставленным другими работниками предприятия, их свобода не ограничивалась и была возможность расторгнуть трудовые отношения», - заявила адвокат.

Как сообщила Якрина, в ее распоряжении имеется информация о том, что упомянутые рабочие неоднократно опаздывали на работу и были случаи, когда они отказывались работать. Также констатированы случаи, когда рабочие из Индии портили имущество предприятия, о чем составлены соответствующие акты.