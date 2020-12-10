ЕС и Лондон назвали крайний срок заключения сделки о будущих отношениях

Многочасовая встреча председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в среду, 9 декабря, в Брюсселе завершилась безрезультатно. "Мы получили четкое представление о позиции каждой из сторон, но разногласия по-прежнему слишком велики", - констатировала фон дер Ляйен в ночь на 10 декабря.

Глава Еврокомиссии и британский премьер договорились не позднее 13 декабря определить, имеются ли шансы заключить соглашение об отношениях сторон после Brexit. Утром 10 декабря консультации возобновят глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье и главный переговорщик Великобритании Дэвид Фрост.

Наибольшие разногласия у Евросоюза и Великобритании сохраняются прежде всего по трем пунктам: квотам на рыболовство компаний ЕС в территориальных водах Великобритании, гарантиям на равные условия конкуренции на рынке, а также по механизму разрешения споров в случае нарушения будущего договора.