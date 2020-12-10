Суд арестовал активиста Валентина Еремеева. Фельдшер Марина отпущена на свободу

Еремеев может быть освобожден под залог в размере 50 тыс. евро, если он будет внесен до 10 января, сообщили агентству LETA в суде.

К задержанной по этому делу женщине вчера применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, сообщили в Госполиции. Ее имени полиция не называет, но известно, что это фельдшер Рижской Восточной клинической университетской больницы Марина Корнатовская.

Как сообщалось, Госполиция задержала Корнатовскую и Еремеева 9 декабря.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска подтвердила агентству LETA, что отдел по борьбе с киберпреступлениями задержал мужчину и женщину по ранее возбужденному уголовному делу в связи с опубликованной в социальной сети "Facebook" ложной информацией о Covid-19, так как она представляет угрозу общественной эпидемиологической безопасности.

Возбуждено дело по статье Уголовного закона о хулиганстве. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы или штраф. 2

Расследование уголовного дела продолжается, в интересах следствия полиция пока не предоставляет дополнительной информации.

На прошлой неделе программа Латвийского телевидения Panorama сообщила, что широкое внимание общественности в социальных сетях привлекло видео скандального известного активиста Валентина Еремеева, в котором обобщается большинство теорий заговора о Covid-19. В этом видео теории заговора озвучивает девушка, которая представляется сотрудником Восточной клинической университетской больницы.

В более чем получасовом видео фельдшер Марина Корнатовская пересказывает классические теории заговора, заявляя, что Covid-19 - вымышленная болезнь, статистика об инфицированных сфальсифицирована, переполненность больниц - миф, а вакцины для людей смертельны. Фельдшер даже заявила, что врачи в больницах намеренно причиняют вред пациентам с пневмонией.

"В лечении, которое назначается больным с пневмонией, алгоритм очень подозрительный и непонятный. Я вижу другую клиническую картину, но у меня есть подозрения, что это не из-за вирусных обострений, а из-за того, что делается с пациентами во время лечения", - сказала Корнатовская. По ее мнению, сейчас проводятся эксперименты, как быстрее убить пациента или создать впечатление, что человека вылечили.

Днем ранее женщина распространила аудиофайл, в котором говорилось о том, что на Кипсале строится больница для пациентов с Covid-19, а вакцины против нового коронавируса будут смертельными.

Корнатовская - фельдшер-помощник врача клиники токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы, куда доставляются пациенты с Covid-19.