Холод, частое мытье и дезинфицирование рук: как в этих условиях ухаживать за их кожей?

О том, почем сейчас особенно важно уделять внимание уходу за руками и как в нынешних условиях сохранить здоровье кожи, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастиня.

"На здоровье кожи влияют как физические, так и химические факторы. Физические факторы - это температура воздуха, влажность, солнечное излучение, ветер, а также травмы, например, ожоги, обморожения, тогда как к химическим факторам можно отнести различные средства для ухода за телом, моющие, чистящие, а также дезинфицирующие средства, которыми мы пользуемся в повседневной жизни. Частое мытье рук и их дезинфицирование особенно негативно сказываются на состоянии кожи рук, ведь вода - и горячая, и холодная - является физическим раздражителем, а мыло - химическим, поэтому сейчас особенно важно правильно заботиться о коже рук", - рассказывает фармацевт Иванда Крастиня.

Здоровье кожи имеет не только эстетическое значение

Защитные функции выполняет верхний слой кожи - эпидермис, состоящий из трех слоев: первый слой, или мантия, защищает кожу от высыхания и обеспечивает ее покрытие кожным салом, роговой слой сохраняет влажность кожи и защищает ее от раздражителей, а зернистый слой поддерживает в коже достаточный уровень влаги. Пока все три слоя эпидермиса способны оптимально выполнять свои функции, мы чувствуем себя комфортно и кожа выглядит здоровой. Если же в какой-то момент влияющие на кожу факторы разрушают этот защитный барьер, то кожа становится сухой, грубой, покрасневшей, появляются зуд и пузырьки. Если отношение к уходу за руками легкомысленное, кожа может стать сухой и начать трескаться, а в тяжелых случаях могут даже возникнуть серьезные повреждения кожи, к которым может присоединиться и инфекция.

Лучше выбирать дезинфицирующие средства с глицерином или пантенолом

При выборе дезинфицирующих средств желательно отдавать предпочтение тем, что имеют в своем составе глицерин, пантенол или другое смягчающее и защищающее кожу вещество. По возможности старайтесь не дезинфицировать кожу вне помещений: это для нее двойной шок. Лучше всего дезинфицировать руки, пока вы еще находитесь в помещении или же, выходя на улицу, надевать перчатки, которые защитят кожу от холода, влаги и ветра. Находясь дома, руки лучше всего мыть водой с мылом, а не дезинфицировать спиртосодержащими средствами, ведь мытье рук для кожи менее травматично. Важно также правильно выбирать мыло, изучать его состав: лучше всего, если в мыле содержатся растительные масла, масло ши, жирные кислоты омега и витамины, которые питают кожу.

Позаботьтесь о руках и после использования резиновых перчаток

Каждый раз после мытья рук рекомендуется смазывать их увлажняющим или питательным кремом. Увлажняющий крем быстро впитается и позволит сразу же вернуться к повседневным делам, а если у вас больше времени, то лучше воспользоваться густыми питательными кремами, которые дольше впитываются. Перед сном также рекомендуется смазывать руки густым зимним кремом. Руки нужно обрабатывать кремом и после использования резиновых перчаток, ведь, хотя они и защищают руки от химического раздражения, в них влажно и прохладно, а эти факторы неблагоприятно воздействуют на кожу.

Как выбрать подходящий крем для рук?