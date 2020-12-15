В соцсетях распространили документ о жестком локдауне в Латвии. Госканцелярия призывает не доверять слухам

Информации, в основе которой лежат фейковые новости, во время пандемии Covid-19 более чем предостаточно. Ее распространяют как те, кто не признает существование Covid-19, так и просто "прохожие".

Как пояснили порталу TVNET в Государственной канцелярии, документы, которые имеют статус информации с ограниченным доступом, защищены статьей 16 Закона о прозрачности информации. Его третья часть предусматривает дисциплинарную ответственность или уголовную ответственность за неразрешенное разглашение информации.

Государственная канцелярия не может комментировать ситуацию до тех пор, пока не будет установлена ​​подлинность фрагментов документов, попавших в публичное пространство, и возможных лиц, имевших доступ к информации ограниченного пользования, а также лиц, разгласивших ее без разрешения.

Государственная канцелярия призывает не доверять информации и слухам, распространяемым из неизвестных источников, добавляя, что канцелярия и министерства будут информировать общественность о решениях, принятых Кабинетом министров, после того, как они будут разъяснены и одобрены членами правительства.

Ранее сообщалось, что в связи с распространением Covid-19 в Латвии до 11 января был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а также введен ряд ограничений, в том числе восстановлен принцип 2+2, который действовал в стране весной.