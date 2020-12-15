В соцсетях распространили документ о жестком локдауне в Латвии. Госканцелярия призывает не доверять слухам

Во вторник, 15 декабря, в нескольких социальных сетях пользователи активно делились "скриншотами" (снимок с экрана), где виден документ, согласно которому с 19 декабря жителям Латвии будет запрещено покидать свое домохозяйство за исключением обоснованной необходимости. Подобные ограничения уже вступили в силу в Литве.
Информации, в основе которой лежат фейковые новости, во время пандемии Covid-19 более чем предостаточно. Ее распространяют как те, кто не признает существование Covid-19, так и просто "прохожие".
Как пояснили порталу TVNET в Государственной канцелярии, документы, которые имеют статус информации с ограниченным доступом, защищены статьей 16 Закона о прозрачности информации. Его третья часть предусматривает дисциплинарную ответственность или уголовную ответственность за неразрешенное разглашение информации.
Государственная канцелярия не может комментировать ситуацию до тех пор, пока не будет установлена подлинность фрагментов документов, попавших в публичное пространство, и возможных лиц, имевших доступ к информации ограниченного пользования, а также лиц, разгласивших ее без разрешения.
Государственная канцелярия призывает не доверять информации и слухам, распространяемым из неизвестных источников, добавляя, что канцелярия и министерства будут информировать общественность о решениях, принятых Кабинетом министров, после того, как они будут разъяснены и одобрены членами правительства.
Ранее сообщалось, что в связи с распространением Covid-19 в Латвии до 11 января был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а также введен ряд ограничений, в том числе восстановлен принцип 2+2, который действовал в стране весной.
Однако динамика заболеваемости Covid-19, по крайней мере на данный момент, не отражает эффективность введенных ограничений. В последний день в Латвии было констатировано 587 новых случаев Covid-19, пять человек скончались.