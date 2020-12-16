Ср, 16.12.2020
Суровые наказания и брутальность могут спровоцировать встречную реакцию, когда еще больше людей начнут собираться, тем самым демонстрируя протест и недоверие к существующей власти. Арнис Кактиньш, социолог
Арнис Кактиньш, социолог
1 мин для прочтения

Принц Гарри и Меган Маркл будут делать подкасты для Spotify

Меган Маркл и принц Гарри

ФОТО: Scanpix/AFP

Компания Spotify объявила, что был подписан многолетний контракт с недавно созданной продюсерской компанией принца Гарри и его супруги Меган Маркл Archewell Audio. Компания будет производить для платформы подкасты, пишет CNBС.

Archewell Audio выпустит праздничный спецвыпуск уже в конце декабря.

Планируется, что полноценные выпуски от Archewell Audio и Spotify будут выходить в 2021 году.

У Spotify - эксклюзивные права на подкасты Меган и Гарри. Условия сделки неизвестны.

Напомним, ранее герцоги Сассекские подписали многолетнее соглашение с Netflix, согласно которому они будут создавать документальные фильмы, сериалы, а также художественные фильмы и детские программы.

Последние новости

НАВЕРХ
Back