Принц Гарри и Меган Маркл будут делать подкасты для Spotify

Компания Spotify объявила, что был подписан многолетний контракт с недавно созданной продюсерской компанией принца Гарри и его супруги Меган Маркл Archewell Audio. Компания будет производить для платформы подкасты, пишет CNBС.
Archewell Audio выпустит праздничный спецвыпуск уже в конце декабря.
Планируется, что полноценные выпуски от Archewell Audio и Spotify будут выходить в 2021 году.
У Spotify - эксклюзивные права на подкасты Меган и Гарри. Условия сделки неизвестны.
Напомним, ранее герцоги Сассекские подписали многолетнее соглашение с Netflix, согласно которому они будут создавать документальные фильмы, сериалы, а также художественные фильмы и детские программы.