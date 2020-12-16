Ср, 16.12.2020
У нас также нет коллективного иммунитета, поэтому нет никакой надежды на то, что болезнь исчезнет сама по себе. Нам нужно контролировать вирус, а не позволять вирусу контролировать нас Юрий Перевощиков
Юрий Перевощиков
1 мин для прочтения

В центрах социального ухода Covid-19 выявлен у 11% постояльцев

ФОТО: Ocskay Mark/Shutterstock

В государственных центрах социального ухода Covid-19 в настоящее время выявлен у 11% постояльцев, сообщила старший эксперт департамента социальных услуг Министерства благосостояния Эгита Дорожкина.

К началу этой недели Минблагу было известно о случаях заражения в 13 филиалах центров социального ухода, коронавирус выявлен у 425 человек, в том числе на карантине находятся 414 постояльцев, девять человек умерли, остальные проходят лечение в больницах.

Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции в самоизоляции находятся еще 1067 постояльцев центров.

На карантине также находятся 119 работников центров социального ухода, а 66 сотрудников - в самоизоляции как контактные лица.

Вспышки Covid-19 зарегистрированы не только в государственных центрах социального ухода, но и в муниципальных и частных пансионатах.

Последние новости

НАВЕРХ
Back