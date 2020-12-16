В центрах социального ухода Covid-19 выявлен у 11% постояльцев

К началу этой недели Минблагу было известно о случаях заражения в 13 филиалах центров социального ухода, коронавирус выявлен у 425 человек, в том числе на карантине находятся 414 постояльцев, девять человек умерли, остальные проходят лечение в больницах.

Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции в самоизоляции находятся еще 1067 постояльцев центров.

На карантине также находятся 119 работников центров социального ухода, а 66 сотрудников - в самоизоляции как контактные лица.