10 книг, которые стоит подарить ребенку на Рождество

"Для современных детей обложки книг слишком тяжелы, поэтому родителям стоит помочь им отворить эти сундуки с сокровищами. Это самый простой способ открыть путь к знаниям и культуре, а также сблизить детей и родителей. Книга - это фантастический подарок на праздник, ведь у нее есть большое преимущество: она будет приносить приятные эмоции ребёнку далеко не один и не два раза, а намного больше. Совместное чтение переносит нас в другую реальность, освобождает от груза прожитого дня. Я призываю родителей создать ритуал ежевечернего чтения, ведь у каждого из нас свой голос, который дети будут помнить всю жизнь. Благодаря времени, посвященному детям, вы получите жизнь, полную любви, совсем безвозмездно", - призывает руководитель Центра детской литературы Латвийской Национальной библиотеки Силвия Третьякова.

Эксперты предлагают обратить внимание на 10 книг, которые можно подарить детям в это Рождество:

1. Андра Манфелде, "Сказка о снежном кроте" (Pasaka par sniega kurmi), издательство Dienas Grāmata

Это история о Снежном кроте, который в темное время года попадает в чужой город в поисках какого-нибудь интересного занятия - и находит что-то абсолютно неожиданное. Это книга с расширенной реальностью: ее иллюстрации выходят за пределы книги и превращаются в трехдименсионное изображение.

2. Оскарс Звейс, "Путешествие снеговиков" (Sniegavīru ceļojums), издательство Jumava

Сказочное стихотворение для детей, в котором в поэтической форме рассказывается о Рождестве, снеговиках и первом снеге.

3. Эмили Граветт, "Суррикаты на Рождество" (Surikati Ziemassvētkos), издательство Jāņa Rozes apgāds

Два в одном: увлекательное рождественское путешествие в пору, когда нет других способов путешествовать, включающее в себя коллекцию красивых открыток с разных концов света! Милую, остроумную книгу написала известная английская художница Эмили Граветт, она же нарисовала ее героев.

4. Агнесе Ванага, "Первые слова маленьких латышей" (Mazo latvju pirmie vārdi), издательство Zvaigzne ABC

Созданная в Латвии книга для самых маленьких читателей - от шести месяцев до двух лет - с латышскими словами, картинками и иллюстрациями, которая поможет выучить первые слова. В книге восемь тематических разворотов: с первым лакомством - ржаным хлебом, с шерстяными носками и варежками, с латвийским флагом, кашей и др.

5. Ю Несбе, "Спасет ли доктор Проктор Рождество?" (Vai doktors Proktors spēs izglābt Ziemassvētkus?), издательство Zvaigzne ABC

Душевная, смешная и поучительная книга, в которой главный герой должен спасти рождественское чудо. Задача не из легких - препятствия и катаклизмы идут чередой, однако все заканчивается хорошо, и все вместе отмечают праздник, зажигают свечи на елочке и поют песни.

6. Улдис Аусеклис, "Крот и серебряные туфли" (Kurmītis un sudraba kurpes), издательство Zvaigzne ABC