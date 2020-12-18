10 книг, которые стоит подарить ребенку на Рождество

Познакомив ребенка с миром историй, мы даем ему возможность полюбить книги на всю жизнь. Чтение любимой сказки перед сном позволяет родителям и детям отвлечься от повседневной суеты, построить близкие отношения, а также получить радость от чтения. Центр моды и развлечений Rīga Plaza в сотрудничестве с книжным магазином Jānis Roze в рамках благотворительной кампании "Вдохновляй читать!" рекомендует 10 книг, которые дети будут рады найти под елочкой.
"Для современных детей обложки книг слишком тяжелы, поэтому родителям стоит помочь им отворить эти сундуки с сокровищами. Это самый простой способ открыть путь к знаниям и культуре, а также сблизить детей и родителей. Книга - это фантастический подарок на праздник, ведь у нее есть большое преимущество: она будет приносить приятные эмоции ребёнку далеко не один и не два раза, а намного больше. Совместное чтение переносит нас в другую реальность, освобождает от груза прожитого дня. Я призываю родителей создать ритуал ежевечернего чтения, ведь у каждого из нас свой голос, который дети будут помнить всю жизнь. Благодаря времени, посвященному детям, вы получите жизнь, полную любви, совсем безвозмездно", - призывает руководитель Центра детской литературы Латвийской Национальной библиотеки Силвия Третьякова.
Эксперты предлагают обратить внимание на 10 книг, которые можно подарить детям в это Рождество:
1. Андра Манфелде, "Сказка о снежном кроте" (Pasaka par sniega kurmi), издательство Dienas Grāmata
Это история о Снежном кроте, который в темное время года попадает в чужой город в поисках какого-нибудь интересного занятия - и находит что-то абсолютно неожиданное. Это книга с расширенной реальностью: ее иллюстрации выходят за пределы книги и превращаются в трехдименсионное изображение.
2. Оскарс Звейс, "Путешествие снеговиков" (Sniegavīru ceļojums), издательство Jumava
Сказочное стихотворение для детей, в котором в поэтической форме рассказывается о Рождестве, снеговиках и первом снеге.
3. Эмили Граветт, "Суррикаты на Рождество" (Surikati Ziemassvētkos), издательство Jāņa Rozes apgāds
Два в одном: увлекательное рождественское путешествие в пору, когда нет других способов путешествовать, включающее в себя коллекцию красивых открыток с разных концов света! Милую, остроумную книгу написала известная английская художница Эмили Граветт, она же нарисовала ее героев.
4. Агнесе Ванага, "Первые слова маленьких латышей" (Mazo latvju pirmie vārdi), издательство Zvaigzne ABC
Созданная в Латвии книга для самых маленьких читателей - от шести месяцев до двух лет - с латышскими словами, картинками и иллюстрациями, которая поможет выучить первые слова. В книге восемь тематических разворотов: с первым лакомством - ржаным хлебом, с шерстяными носками и варежками, с латвийским флагом, кашей и др.
5. Ю Несбе, "Спасет ли доктор Проктор Рождество?" (Vai doktors Proktors spēs izglābt Ziemassvētkus?), издательство Zvaigzne ABC
Душевная, смешная и поучительная книга, в которой главный герой должен спасти рождественское чудо. Задача не из легких - препятствия и катаклизмы идут чередой, однако все заканчивается хорошо, и все вместе отмечают праздник, зажигают свечи на елочке и поют песни.
6. Улдис Аусеклис, "Крот и серебряные туфли" (Kurmītis un sudraba kurpes), издательство Zvaigzne ABC
Веселая история о Кроте, которому пришла посылка по почте - серебряные туфли. Иллюстрации остроумные, вдохновляющие и будоражащие фантазию, они помогают почувствовать настроения латвийской земли и природы, а также будят воображение маленького читателя. Эта книга очень необычная как стилистически, так и в плане содержания.
7. Книга комиксов "Алиса в Стране чудес" (Alise Brīnumzemē), издательство Zvaigzne ABC
Последовав за Белым Кроликом в нору, Алиса оказывается в странном волшебном мире. Безумный Шляпочник, невидимый Чеширский кот, странная Гусеница и целая колода разговорчивых игральных карт - это лишь некоторые из необычных персонажей, которые встретятся Алисе в этом фантастическом краю.
8. Кайри Лоок, "Пия Пряник и бандиты" (Pija Prjaņika un bandīti), издательство Pētergailis
Новая книга эстонской писательницы рассказывает о доме, в котором живет маленькая Пия и ее семья: мама, папа Паул Пряник, братья-тройняшки и кот Пучок, а также их соседи. В начале книги кажется, что в этом доме творятся странные вещи, которые иногда становятся опасными, однако постепенно все проясняется и становится логически объяснимым.
9. Кэтрин Ранделл, "Покорители крыш" (Čells, Sofija un Parīzes jumti), издательство Jāņa Rozes apgāds
Захватывающая дух сказка для детей, которую написала одна из самых выдающихся современных детских писательниц Великобритании. Это история о корабле, который затонул в водах пролива Ла-Манш, однако ученый Чарльз успел спасти с корабля футляр от виолончели и сидящую в нем маленькую девочку. Последующие события необычны и увлекательны.
10. Агнесе Фри Шербрудере, "Мишка любит читать" (Saldumlācim lasīt tīk), авторское издание
Стишки для детей с иллюстрациями Сигне Эрмане. Saldumlācim lasīt tīk, dzejoļi tam neapnīk. Mežā, pļavā vai pat kokā - grāmata tam vienmēr rokās.
"В это предпраздничное время мы призываем не только читать вместе с детьми, но и делиться хорошим - дарить книги тем семьям, которые не могут себе позволить их купить. В рамках благотворительной кампании "Вдохновляй читать!" мы планируем порадовать книгами 237 живущих в Задвинье детей из нуждающихся семей. По такому случаю призываем всех до 23 декабря приносить свои подарки в Рождественский уголок, расположенный на 1-м этаже торгового центра Rīga Plaza, возле информационного центра. Мы надеемся, что общими силами сумеем создать праздничное чудо в каждой семье", - говорит директор по управлению активами CBRE Baltics Ивета Приедите.
Благотворительную акцию организует центр моды и развлечений Rīga Plaza в сотрудничестве с Рижской Социальной службой, сетью розничных магазинов Maxima и книжным магазином Jānis Roze.