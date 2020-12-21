У некоторых переболевших Covid-19 неприятные симптомы сохраняются спустя месяцы после выздоровления

О каких последствиях нам, возможно, только предстоит узнать

Возможно, о некоторых возможных проблемах со здоровьем при Covid-19 мы еще не знаем. О том, за чем следует следить, позволяет понять опыт атипичной пневмонии 2003 года, которую вызывал родственный вирус, SARS-CoV-1.

Например, известно, что коронавирус SARS-CoV-1снижает в крови заболевших уровень сигнальных молекул - интерферонов, которые играют важную роль в работе иммунной системы. В результате переболевшие пациенты могут становится более уязвимыми перед инфекционными заболеваниями. Однако подчеркнем - мы пока не знаем, столкнутся ли с этой проблемой пациенты, переболевшие Covid-19.

Кроме того, многие люди, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, жалуются на состояние, очень напоминающее синдром хронической усталости. При этом состоянии люди легко устают от любой физической и умственной активности, но отдых не помогает восстановить силы. Нам уже известно, что возбудитель "атипичной пневмонии" 2003 года коронавирус SARS-CoV-1 вполне способен вызывать похожие симптомы, которые сохранялись до трех лет после заражения. Поскольку пандемия началась только в этом году, мы не знаем, будет ли Covid-19 оказывать подобный эффект, однако исключать этого нельзя.