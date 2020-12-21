У некоторых переболевших Covid-19 неприятные симптомы сохраняются спустя месяцы после выздоровления
Что такое "долговременные последствия" коронавирусной болезни
Возбудитель Covid-19, коронавирус SARS-CoV-2, появился в декабре 2019 года в китайском городе Ухане, но затем эпидемия начала стремительно распространяться по всему миру. На то, чтобы собрать достаточно достоверных данных о том, что происходит с выздоровевшими людьми, китайскому отделению ВОЗ потребовалось два месяца. На брифинге для СМИ, который состоялся 24 февраля 2020 года, генеральный директор ВОЗ рассказал, что больные с легкой формой заболевания в среднем выздоравливают за две недели, а пациенты с тяжелой формой болезни восстанавливаются от трех до шести недель.
В начале пандемии информации о долговременных последствиях болезни еще не было. Однако со временем стало ясно, что далеко не все переболевшие люди переносят новую коронавирусную инфекцию так же легко, как простуду. Например, 30 июня 2020 года американские исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали отчет, согласно которому только 39% из 350 бывших пациентов сообщили о полном выздоровлении на 14–21 день после окончания болезни. В Италии ситуация была еще хуже: через 60 дней после начала заболевания полностью избавились от всех симптомов всего 13% из 143 переболевших, у остальных чаще всех сохранялась слабость и одышка.
Какие могут возникнуть проблемы со здоровьем
Согласно обобщенным данным нескольких исследований, примерно 53% пациентов с легкой формой болезни, выздоровевших от коронавирусной болезни жалуются на усталость, 43% - на одышку, 27% - на боль в суставах, 22% - на боль в груди. Хотя ни у кого не было лихорадки и признаков острого заболевания, некоторые люди все еще имели последствия вирусной пневмонии. Чаще всего проблемы со здоровьем после перенесенной болезни наблюдались у пожилых людей и у пациентов с хроническими заболеваниями. Тем не менее, примерно каждый пятый человек в возрасте от 18 до 34 лет без хронических болезней сообщил, что через две-три недели после выздоровления от коронавирусной болезни так до конца и не избавился от некоторых симптомов. Речь в данном случае идет об исследовании на основе опроса переболевших без медицинского осмотра. Такого рода опросы не слишком надежны, но позволяют получить предварительные данные.
Данные о последствиях коронавирусной болезни продолжают накапливаться. В августе 2020 французские исследователи сообщили, что через 100 дней после госпитализации с тяжелой формой Covid-19 34% из 120 выздоровевших пациентов жаловались на проблемы с памятью, 30,8% - на проблемы со сном и 28% - на трудности с концентрацией внимания. А еще люди и с тяжелой, и с легкой формой болезни, перенесшие Covid-19, чаще сталкиваются с тревогой и депрессией, чем пациенты, переболевшие гриппом и другими инфекциями дыхательных путей.
По предварительным данным, полученным в сентябре 2020 года, у трети пациентов, перенесших тяжелую форму коронавирусной болезни, через несколько месяцев после выздоровления еще наблюдаются рубцы в легких. Если такие рубцы покрывают большую часть легких, пациентам сложно нормально дышать во время физических упражнений, и у них выше риск заболеть инфекционными болезнями в будущем (доля такого рода пациентов даже среди перенесших ковид в тяжелой форме, видимо, не очень большая).
О каких последствиях нам, возможно, только предстоит узнать
Возможно, о некоторых возможных проблемах со здоровьем при Covid-19 мы еще не знаем. О том, за чем следует следить, позволяет понять опыт атипичной пневмонии 2003 года, которую вызывал родственный вирус, SARS-CoV-1.
Например, известно, что коронавирус SARS-CoV-1снижает в крови заболевших уровень сигнальных молекул - интерферонов, которые играют важную роль в работе иммунной системы. В результате переболевшие пациенты могут становится более уязвимыми перед инфекционными заболеваниями. Однако подчеркнем - мы пока не знаем, столкнутся ли с этой проблемой пациенты, переболевшие Covid-19.
Кроме того, многие люди, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, жалуются на состояние, очень напоминающее синдром хронической усталости. При этом состоянии люди легко устают от любой физической и умственной активности, но отдых не помогает восстановить силы. Нам уже известно, что возбудитель "атипичной пневмонии" 2003 года коронавирус SARS-CoV-1 вполне способен вызывать похожие симптомы, которые сохранялись до трех лет после заражения. Поскольку пандемия началась только в этом году, мы не знаем, будет ли Covid-19 оказывать подобный эффект, однако исключать этого нельзя.
У кого чаще возникают проблемы
Кажется, долговременные последствия Covid-19 чаще бывают у пациентов с тяжелой формой болезни, которых лечили в больницах- причем чем тяжелее состояние, тем выше риски. Во всяком случае, неврологические осложнения - боли в мышцах, головные боли и нарушение кровоснабжения головного мозга - чаще встречаются у госпитализированных пациентов, а не у людей с легкой формой болезни, которые болели дома.
Хотя большинство переболевших в легкой форме полностью выздоравливает и восстанавливается в течение двух-шести недель, это не означает, что люди, перенесшие болезнь в легкой форме, могут вообще не беспокоиться о последствиях болезни. Например, у некоторых пациентов, в том числе детей и молодых людей без хронических заболеваний, переболевших в легкой форме, тоже наблюдались неврологические нарушения. Хотя, как правило, в более легкой форме, чем у тех, кто болел тяжело.
Самые частые неврологические жалобы от "легких" пациентов - слабость, головная боль, бессонница, проблемы с концентрацией внимания, потеря способности ощущать запахи и вкус пищи. По данным ВОЗ, эти симптомы сохраняются в течение нескольких недель и даже месяцев после выздоровления.
Есть ли шанс уберечься от "долгих последствий" коронавирусной болезни
Самый честный ответ на этот вопрос: мы пока не знаем. Исследователи со всего мира призывают коллег продолжать изучать "долгие последствия" коронавирусной болезни, а врачей - помнить о том, что их бывшие пациенты могут нуждаться в помощи даже после того, как выздоровеют.
Для людей, которые еще не переболели, наиболее разумным решением будет носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию, избегать многолюдных собраний в закрытых помещениях и рассмотреть возможность вакцинации, если она доступна.
Даниил Давыдов