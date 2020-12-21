Пн, 21.12.2020
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Алексей Навальный
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В Бельгии задержаны "одни из крупнейших наркобаронов Европы". Среди них гражданин Латвии

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Следователи в Бельгии по делу о контрабанде кокаина в крупном размер задержали 17 человек, в том числе двух лидеров группы, один из которых является гражданином Латвии, в понедельник, 21 декабря, сообщила полиция Германии.

Задержанные лидеры группировки, один из которых - 34-летний гражданин Албании, а другой - 35-летний гражданин Латвии, являются "одними из крупнейших наркобаронов Европы", говорится в заявлении немецкой полиции.

Во вторник и среду полиция обыскала около 20 квартир в Антверпене и Брюсселе.

"Было изъято несколько сотен тысяч евро и 187 килограммов кокаина", указывает полиция.

Расследование было начато после того, как в 2017 году в Баварии в десяти супермаркетах были обнаружены коробки для бананов, содержащие 200 килограммов кокаина.

Наркотики были доставлены из Эквадора в Гамбург, а затем распространены в Германии.

Тогда были осуждены 14 человек. 

Полиция продолжила расследование, надеясь обнаружить следы контрабандистов.

Двое задержанных управляли преступной сетью в нескольких европейских странах, в основном с участием албанцев. Они также выступали в качестве посредников между наркокартелями Южной Америки и европейскими покупателями кокаина.

Они базировались в Бельгии, где центральную роль в схеме контрабанды играл порт Антверпена.  

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