В Бельгии задержаны "одни из крупнейших наркобаронов Европы". Среди них гражданин Латвии

Следователи в Бельгии по делу о контрабанде кокаина в крупном размер задержали 17 человек, в том числе двух лидеров группы, один из которых является гражданином Латвии, в понедельник, 21 декабря, сообщила полиция Германии.
Задержанные лидеры группировки, один из которых - 34-летний гражданин Албании, а другой - 35-летний гражданин Латвии, являются "одними из крупнейших наркобаронов Европы", говорится в заявлении немецкой полиции.
Во вторник и среду полиция обыскала около 20 квартир в Антверпене и Брюсселе.
"Было изъято несколько сотен тысяч евро и 187 килограммов кокаина", указывает полиция.
Расследование было начато после того, как в 2017 году в Баварии в десяти супермаркетах были обнаружены коробки для бананов, содержащие 200 килограммов кокаина.
Наркотики были доставлены из Эквадора в Гамбург, а затем распространены в Германии.
Тогда были осуждены 14 человек.
Полиция продолжила расследование, надеясь обнаружить следы контрабандистов.
Двое задержанных управляли преступной сетью в нескольких европейских странах, в основном с участием албанцев. Они также выступали в качестве посредников между наркокартелями Южной Америки и европейскими покупателями кокаина.
Они базировались в Бельгии, где центральную роль в схеме контрабанды играл порт Антверпена.