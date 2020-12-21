В Бельгии задержаны "одни из крупнейших наркобаронов Европы". Среди них гражданин Латвии

Задержанные лидеры группировки, один из которых - 34-летний гражданин Албании, а другой - 35-летний гражданин Латвии, являются "одними из крупнейших наркобаронов Европы", говорится в заявлении немецкой полиции.

Во вторник и среду полиция обыскала около 20 квартир в Антверпене и Брюсселе.

"Было изъято несколько сотен тысяч евро и 187 килограммов кокаина", указывает полиция. 1

Расследование было начато после того, как в 2017 году в Баварии в десяти супермаркетах были обнаружены коробки для бананов, содержащие 200 килограммов кокаина.

Наркотики были доставлены из Эквадора в Гамбург, а затем распространены в Германии.

Тогда были осуждены 14 человек.

Полиция продолжила расследование, надеясь обнаружить следы контрабандистов.

Двое задержанных управляли преступной сетью в нескольких европейских странах, в основном с участием албанцев. Они также выступали в качестве посредников между наркокартелями Южной Америки и европейскими покупателями кокаина.