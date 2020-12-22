Репатриация из Великобритании: пассажиров ждет обязательная самоизоляция в гостинице

Сегодня правительство решило, что те жители, которые вернутся в Латвию рейсом репатриации, должны будут сдать обязательный тест на Covid-19. Кроме того, эти люди не смогут изолироваться где они хотят, а должны будут делать это в указанных отелях.

Министр отметил, что завтра, 23 декабря, состоится видеоконференция министров иностранных дел стран Балтии, посвященная согласованным действиям по репатриации граждан из Великобритании. Ринкевич сказал, что эта репатриация будет отличаться от той, что была весной - на этот раз планируется доставить людей, у которых есть серьезные социальные, гуманитарные или правовые причины для возвращения в Латвию. Он сказал, что до сих пор Министерство иностранных дел выявило 20 таких лиц, однако министр признал, что их количество может увеличиться с учетом упомянутых критериев.

"Это действительно будет внеочередная репатриация, и завтра я могу назвать конкретную ее дату. Возможно, это произойдет на следующей неделе, после Рождества", - сказал журналистам министр иностранных дел.

По словам пресс-секретаря МИД Яниса Бекериса, если у гражданина Латвии, который находится в Великобритании, возникнет острая необходимость или чрезвычайные обстоятельства, ему следует обратиться в посольство в Великобритании или в консульский отдел МИД. Каждый случай будет рассматриваться отдельно, и

билеты на репатриационный рейс будут доступны только тем лицам, у которых будет объективная потребность немедленно вернуться в Латвию.