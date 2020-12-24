В России из здания МИД пропал $1 миллион. Его хранили в коробке из-под водки

Из главного здания МИД России в Москве пропал $1 миллион. Об этом со ссылкой на "Рен ТВ" написали "Медуза" и Esquire. Инцидент произошел еще в конце 2019 года, но подробности дела раньше не разглашались.
С чего все началось?
В конце ноября ведущий специалист-эксперт валютно-финансового департамента (ВФД) МИД Наталья Агальцова получила полтора миллиона долларов из посольства России в Иране. Деньги в Москву доставили диппочтой - так производилась плата за консульские услуги.
Отправлять деньги через банковский перевод не представлялось возможным из-за санкций США против Ирана.
По сообщению телеканала "Рен ТВ", такая практика характерна для дипломатических ведомств не только России, но и других стран.
Прозвучало, что полтора миллиона долларов доставили в коробке из-под водки "Абсолют".
Что произошло дальше?
Пропажу обнаружили 19 декабря 2019 года - в день, когда Агальцова должна была передать крупную сумму в банк. Ревизия выявила в кабинете чиновницы недостачу на общую сумму 1,066 миллиона долларов.
Как пишет "Медуза", камеры наблюдения показали, что 18 декабря Агальцова вышла из кабинета с двумя "объемными пакетами".
После сюжета "Рен ТВ" в Министерстве иностранных дел России пропажу крупной суммы подтвердили, отметив, что следствие уже завершено. "В 2019 году МИД России обнаружил пропажу крупной суммы наличных средств в кассе Валютно-финансового департамента. По факту исчезновения денег руководство министерства сразу обратилось в правоохранительные органы", - цитирует ведомство Esquire.
Чем кончилось?
Известно, что сотрудницу МИД задержали. Согласно ее версии, она констатировала недостачу и хотела сама компенсировать недостающую сумму. По ее словам, в коробке, привезенной из Ирана, пачки с купюрами по $100 лежали только в верхнем ряду, а другие пачки частично или полностью состояли из купюр по $1, пишет Esquire.
По данным "Рен ТВ", в сентябре уголовное дело переквалифицировали со статьи 158 УК РФ (кража) на статью 160 (присвоение или растрата).
Агальцова находилась под стражей, но ее перевели сначала под домашний арест, а потом под подписку о невыезде, пишет "Медуза" со ссылкой на "Рен ТВ". Деньги, пропавшие из МИД РФ, не найдены. По сведениям телеканала, проверка на детекторе лжи показала, что Агальцова знает, где они.
Агентство "Москва" пишет, что следствие по делу завершено, суд начнется 30 декабря.