В России из здания МИД пропал $1 миллион. Его хранили в коробке из-под водки

С чего все началось?

В конце ноября ведущий специалист-эксперт валютно-финансового департамента (ВФД) МИД Наталья Агальцова получила полтора миллиона долларов из посольства России в Иране. Деньги в Москву доставили диппочтой - так производилась плата за консульские услуги.

Отправлять деньги через банковский перевод не представлялось возможным из-за санкций США против Ирана.

По сообщению телеканала "Рен ТВ", такая практика характерна для дипломатических ведомств не только России, но и других стран.

Прозвучало, что полтора миллиона долларов доставили в коробке из-под водки "Абсолют".

Что произошло дальше?

Пропажу обнаружили 19 декабря 2019 года - в день, когда Агальцова должна была передать крупную сумму в банк. Ревизия выявила в кабинете чиновницы недостачу на общую сумму 1,066 миллиона долларов.

Как пишет "Медуза", камеры наблюдения показали, что 18 декабря Агальцова вышла из кабинета с двумя "объемными пакетами".

После сюжета "Рен ТВ" в Министерстве иностранных дел России пропажу крупной суммы подтвердили, отметив, что следствие уже завершено. "В 2019 году МИД России обнаружил пропажу крупной суммы наличных средств в кассе Валютно-финансового департамента. По факту исчезновения денег руководство министерства сразу обратилось в правоохранительные органы", - цитирует ведомство Esquire.

Чем кончилось?

Известно, что сотрудницу МИД задержали. Согласно ее версии, она констатировала недостачу и хотела сама компенсировать недостающую сумму. По ее словам, в коробке, привезенной из Ирана, пачки с купюрами по $100 лежали только в верхнем ряду, а другие пачки частично или полностью состояли из купюр по $1, пишет Esquire.

По данным "Рен ТВ", в сентябре уголовное дело переквалифицировали со статьи 158 УК РФ (кража) на статью 160 (присвоение или растрата).

Агальцова находилась под стражей, но ее перевели сначала под домашний арест, а потом под подписку о невыезде, пишет "Медуза" со ссылкой на "Рен ТВ". Деньги, пропавшие из МИД РФ, не найдены. По сведениям телеканала, проверка на детекторе лжи показала, что Агальцова знает, где они.