Сб, 26.12.2020
Думаю, что на Рождество у меня будет обычный рабочий день. Я буду на своем рабочем месте или буду работать удаленно. Нужно будет наблюдать за происходящим, потому что люди не перестанут болеть... Юрий Перевощиков, представитель SPKC
Юрий Перевощиков, представитель SPKC
  • RUS TVNET
  • Красотка
  • Жизнь
  • Девушка из Великобритании в TikTok оценила латвийские рождественские традиции
1 мин для прочтения

Девушка из Великобритании в TikTok оценила латвийские рождественские традиции

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Живущая в Латгалии британская девушка, ставшая местной знаменитостью в TikTok, рассказала, какие латвийские рождественские традиции ей нравятся, а какие нет.

Виллоу Сторм, переехавшая этим летом в один из городов Латгалии, теперь стала местной звездой TikTok с 12 000 подписчиков. Девушка снимает короткие видеоролики о том, как готовить различные латышские блюда, а также описывает жизнь в деревне.

Одно из последних видео Виллоу посвящено Рождеству. Девушка оценивает различные латвийские праздничные традиции. Одна из них - пение песен и чтение стихов у елки в обмен на подарки.

Виллоу призналась, что эта традиция кажется очень милой, и ей бы хотелось, чтобы так было в детстве, она обязательно попробует ее в этот праздник.

Далее девушка назвала зажигание свечей на венке Адвента - свечи надо зажигать каждое воскресенье декабря до Рождества. Виллоу зажигает свечи каждую неделю вместе со своей соседкой.

Делать "пауков" (украшения для дома из соломы) - любимая латышская традиция Виллоу, но она признается, что не умеет их делать. "Если кто знает, как правильно делать "пауков", пожалуйста, напишите сообщение, потому что все инструкции на латышском языке!", - сказала Виллоу.

В качестве последней традиции девушка отметила просмотр фильма "Один дома" четыре пятницы подряд до Рождества. "Вы шутите, не так ли?" - удивляется Виллоу.

@binwizard

This is done with utmost respect and love to latvian culture, I just wanted a fun way to talk about it. :) ##latvia ##christmas

♬ Jingle Bells - Christmas Jazz - Christmas Songs

Последние новости

НАВЕРХ
Back