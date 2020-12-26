Девушка из Великобритании в TikTok оценила латвийские рождественские традиции

Виллоу Сторм, переехавшая этим летом в один из городов Латгалии, теперь стала местной звездой TikTok с 12 000 подписчиков. Девушка снимает короткие видеоролики о том, как готовить различные латышские блюда, а также описывает жизнь в деревне.

Одно из последних видео Виллоу посвящено Рождеству. Девушка оценивает различные латвийские праздничные традиции. Одна из них - пение песен и чтение стихов у елки в обмен на подарки.

Виллоу призналась, что эта традиция кажется очень милой, и ей бы хотелось, чтобы так было в детстве, она обязательно попробует ее в этот праздник.

Далее девушка назвала зажигание свечей на венке Адвента - свечи надо зажигать каждое воскресенье декабря до Рождества. Виллоу зажигает свечи каждую неделю вместе со своей соседкой.

Делать "пауков" (украшения для дома из соломы) - любимая латышская традиция Виллоу, но она признается, что не умеет их делать. "Если кто знает, как правильно делать "пауков", пожалуйста, напишите сообщение, потому что все инструкции на латышском языке!", - сказала Виллоу.