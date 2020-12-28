Сок квашеной капусты - полезно ли?

О пользе сока квашеной капусты в рамках программы Латвийского телевидения "Pārtikas revidents" рассказал семейный врач Ритварс Зиедонис.
Врач отметил, что не будет утверждать, что этот сок нельзя употреблять, но он также определенно не рекомендовал бы пить его в больших количествах.
- отвечает доктор.
Людям с различными проблемами пищеварительного тракта нужны бактерии, улучшающие различные внутренние процессы. Как отмечает врач: "Мы привыкли жить в симбиозе с ними (бактериями) (...). Этот сок квашенной капусты помогает нам найти баланс".
Йогурты, кефир и другие ферментированные продукты следует включить в рацион. Как отмечает медик, ему нравится, что в рационе человека много продуктов, потому что тогда рацион более разнообразный. Однако врач подчеркивает: "Все должно быть соразмерно".