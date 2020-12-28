Сок квашеной капусты - полезно ли?

Врач отметил, что не будет утверждать, что этот сок нельзя употреблять, но он также определенно не рекомендовал бы пить его в больших количествах.

"Воспримем его как обычный продукт с процессами ферментации",

- отвечает доктор.

Людям с различными проблемами пищеварительного тракта нужны бактерии, улучшающие различные внутренние процессы. Как отмечает врач: "Мы привыкли жить в симбиозе с ними (бактериями) (...). Этот сок квашенной капусты помогает нам найти баланс".