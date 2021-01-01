Принц Гарри и Меган Маркл выпустили свой первый подкаст

Первый праздничный выпуск герцог и герцогиня Сассекские посвятили итогам уходящего года. Они обсудили свои ожидания от 2021 года, а также пригласили гостей. В записи подкаста приняли участие музыкант Элтон Джон, ведущий Джеймс Корден, теннисистка Наоми Осака и другие.

"От нас скажу, что, какие бы неприятности ни приготовила для вас жизнь, любовь, уж поверьте нам, победит", - сказала Маркл (цитату приводит ТАСС).

В записи подкаста участвовал сын пары Арчи, которому полтора года. Он также, как отец пожелал "С Новым годом", произнеся это с легким американским акцентом.