Все говорят, что стресс опасен. Но чем конкретно? Рассказывает психотерапевт

Социальная изоляция, неопределенное будущее, финансовые тревоги, а также страх за собственное здоровье и здоровье родных и друзей наносят ущерб психическому здоровью людей по всему миру. Долгосрочные психические последствия еще не ясны, но уже сейчас первые исследования свидетельствуют о том, что риск развития депрессий, тревожных и стрессовых расстройств, а также аддиктивного поведения растет.

Исследование, проведенное Школой общественного здравоохранения Бостонского университета, показало, что в середине апреля депрессивные симптомы наблюдались у 27,8% взрослых американцев в сравнении с 8,5% до пандемии. Похожий рост был зафиксирован среди соответствующего населения после терактов 11 сентября, вспышки лихорадки Эбола и массовых протестов в Гонконге. В свою очередь последнее исследование в Финляндии показало, что с начала кризиса 25% из 4 тыс. опрошенных стало сниться больше кошмаров.

Чем опасен стресс? Постоянное нервное напряжение является прямой предрасположенностью к развитию атеросклероза. А он рано или поздно может привести к ишемической болезни сердца, инсульту и заболеваниям периферических артерий. Исследователи стресса считают, что психофизиологическое напряжение оказывает на сердце намного больше негативного влияния, чем об этом принято думать. Одно из современных предположений - стресс запускает воспалительную реакцию, способствующую развитию сердечных заболеваний. В частности, под действием стрессовой ситуации, которая может сочетаться с другими факторами риска по типу курения и алкоголизма, возникают сердечно-сосудистые расстройства.

Как же пережить этот сложный период? Чтобы преодолеть тревожность, стресс, предупредить депрессию, а также предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний практикующий психолог и психотерапевт Евгения Раевская рекомендует: прежде всего полноценный сон, разработать себе четкую структуру дня, а также сохранять физическую активность. Эксперт советует "заземляться", то есть уделять больше времени каким-то практическим делам, тем, что человек может сам контролировать. Готовить, делать уборку, что-то мастерить.

"Такие практические дела позволяют понять, что жизнь продолжается, все идет своим чередом не смотря на пандемию, - объясняет Евгения Раевская. - Конечно, хорошо помогают справиться со страхом и тревогой различные медитативные и дыхательные практики, а также занятия йогой, аэробикой. То есть, то, что связано с телом и эмоциональным состоянием".

Эксперт советует прислушиваться к себе и стараться заниматься тем, что действительно приносит радость. И еще надо дать выход своей энергии.