Все говорят, что стресс опасен. Но чем конкретно? Рассказывает психотерапевт

Не стоит забывать о лечебной силе творчества
"Помогает поднять настроение ароматерапия - запах цитрусовых, например, - рассказывает психотерапевт. - Но лучше, конечно, стараться себя загрузить активностью. Например, за счет творческих занятий. Можно просто взять фломастеры или яркие краски и рисовать что-то на бумаге, даже, если вы рисовать не умеете. Таким образом, вы сами создадите себе более позитивный визуальный ряд. Ведь цвет - это не только настроение, но и энергия. Так же действует положительно абсолютно любое творчество - танцуйте, пойте, лепите. Это очень помогает при депрессивных и тревожных состояниях".
Никто не отменял хорошо себя зарекомендовавших безрецептурные лекарственные препараты на основе лекарственных трав.
Хотя травы не являются чудо-таблетками, которые требуют многие пациенты, но они полезны, потому что обладают уникальными свойствами. Три травяных растения и их комбинации, которые помогают против стресса и нарушения сна, а также поддерживают сердечно-сосудистую систему, давно известны. Это боярышник, пустырник и валериана. Специалисты особо отмечают, что наиболее эффективно и глубоко свои лекарственные свойства эти растения раскрывают, когда объединены в настойку на их базе.
Современные исследования подтвердили, что в листьях, цветках и плодах боярышника содержится большое количество полезных веществ, которые активно участвуют в регуляции многих физиологических процессов организма. Это сорбит, холин, фруктоза, эфирные масла, ряд кислот, витамины группы В, С, каротин. Препараты боярышника эффективны при гипертонии, улучшают кровообращение сосудов мозга, понижают возбудимость центральной нервной системы, усиливают кровообращение в коронарных сосудах, снимают умственную и физическую усталость.
В последнее время много публикаций в медицинской прессе было посвящено пустырнику сердечному. Это растение содержит полезные для здоровья алкалоиды и эфирные масла, которые уменьшают беспокойство, улучшают сон и даже понижают кровяное давление. Очень часто люди, которые, неспособны справиться с тревогой, страдают от внезапного повышения кровяного давления. Повторных скачков артериального давления можно избежать, используя растительные препараты, содержащие пустырник сердечный.
В свою очередь валериана издавна известна как успокаивающее средство для нервной системы, которое снижает нервное напряжение. В корнях валерианы обнаружено около 100 веществ. Корни содержат эфирное масло, дубильные вещества, сахара, органические кислоты (муравьиную, уксусную, яблочную, стеариновую, пальмитиновую и др.), гликозиды, полисахариды, органические кислоты. Настойка из валерианы снижает продолжительность засыпания и частоту ночных пробуждений. Увеличивается длительность сна. Улучшается качество ночного отдыха в целом.
Основные преимущества травяных настоек на спирту (этаноле) заключаются в том, что он является хорошим растворителем, поэтому в настойке гораздо больше активных ингредиентов, чем если бы мы настаивали травы на воде.
Однако при серьезной депрессии, предупреждает психотерапевт, потребуются более серьезные лекарства и консультация специалиста, которую лучше не откладывать. Не стоит забывать, что главная мишень для стресса - это сердце и сердечно-сосудистая система.