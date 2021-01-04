Пн, 4.01.2021
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Кришьянис Кариньш
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Все говорят, что стресс опасен. Но чем конкретно? Рассказывает психотерапевт

ФОТО: Shutterstock/Tero Vesalainen

Страх, депрессивное настроение, забывчивость и спутанность сознания, бессонница: число побочных эффектов пандемии коронавируса существенно растет, и они поражают не только заболевших. Об этом предупреждают специалисты по всему миру. Как сохранить в этой ситуации нервы, здоровый сон и ментальное здоровье?

Социальная изоляция, неопределенное будущее, финансовые тревоги, а также страх за собственное здоровье и здоровье родных и друзей наносят ущерб психическому здоровью людей по всему миру. Долгосрочные психические последствия еще не ясны, но уже сейчас первые исследования свидетельствуют о том, что риск развития депрессий, тревожных и стрессовых расстройств, а также аддиктивного поведения растет.

Исследование, проведенное Школой общественного здравоохранения Бостонского университета, показало, что в середине апреля депрессивные симптомы наблюдались у 27,8% взрослых американцев в сравнении с 8,5% до пандемии. Похожий рост был зафиксирован среди соответствующего населения после терактов 11 сентября, вспышки лихорадки Эбола и массовых протестов в Гонконге. В свою очередь последнее исследование в Финляндии показало, что с начала кризиса 25% из 4 тыс. опрошенных стало сниться больше кошмаров.

Чем опасен стресс? Постоянное нервное напряжение является прямой предрасположенностью к развитию атеросклероза. А он рано или поздно может привести к ишемической болезни сердца, инсульту и заболеваниям периферических артерий. Исследователи стресса считают, что психофизиологическое напряжение оказывает на сердце намного больше негативного влияния, чем об этом принято думать. Одно из современных предположений - стресс запускает воспалительную реакцию, способствующую развитию сердечных заболеваний. В частности, под действием стрессовой ситуации, которая может сочетаться с другими факторами риска по типу курения и алкоголизма, возникают сердечно-сосудистые расстройства.

Как же пережить этот сложный период? Чтобы преодолеть тревожность, стресс, предупредить депрессию, а также предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний практикующий психолог и психотерапевт Евгения Раевская рекомендует: прежде всего полноценный сон, разработать себе четкую структуру дня, а также сохранять физическую активность. Эксперт советует "заземляться", то есть уделять больше времени каким-то практическим делам, тем, что человек может сам контролировать. Готовить, делать уборку, что-то мастерить.

"Такие практические дела позволяют понять, что жизнь продолжается, все идет своим чередом не смотря на пандемию, - объясняет Евгения Раевская. - Конечно, хорошо помогают справиться со страхом и тревогой различные медитативные и дыхательные практики, а также занятия йогой, аэробикой. То есть, то, что связано с телом и эмоциональным состоянием".

Эксперт советует прислушиваться к себе и стараться заниматься тем, что действительно приносит радость. И еще надо дать выход своей энергии.

"Если вы долгое время находитесь в четырех стенах, в самоизоляции, вас многое начинает злить и раздражать, а выплеснуть энергию некуда, - поясняет Евгения Раевская. - В этом случае надо что-то придумать. Например, взять подушку, представить, что это ненавистный коронавирус и хорошенько его отметелить. Как бы это ни выглядело смешно, это, на самом деле, очень помогает. Потому что на одном полюсе находятся тревога и страх, а на другом - агрессия. И есть две стратегии поведения - бей или беги. Бежим мы, когда сталкиваемся со страхом и тревогой, а агрессия требует стратегии "бей". Но не в том смысле, что надо кого-то реально побить, а просто сбросить агрессивную энергию: потопать ногами, разорвать и скомкать бумагу, поорать в подушку или поколотить боксерскую грушу".

Не стоит забывать о лечебной силе творчества

"Помогает поднять настроение ароматерапия - запах цитрусовых, например, - рассказывает психотерапевт. - Но лучше, конечно, стараться себя загрузить активностью. Например, за счет творческих занятий. Можно просто взять фломастеры или яркие краски и рисовать что-то на бумаге, даже, если вы рисовать не умеете. Таким образом, вы сами создадите себе более позитивный визуальный ряд. Ведь цвет - это не только настроение, но и энергия. Так же действует положительно абсолютно любое творчество - танцуйте, пойте, лепите. Это очень помогает при депрессивных и тревожных состояниях".

Никто не отменял хорошо себя зарекомендовавших безрецептурные лекарственные препараты на основе лекарственных трав.

Хотя травы не являются чудо-таблетками, которые требуют многие пациенты, но они полезны, потому что обладают уникальными свойствами. Три травяных растения и их комбинации, которые помогают против стресса и нарушения сна, а также поддерживают сердечно-сосудистую систему, давно известны. Это боярышник, пустырник и валериана. Специалисты особо отмечают, что наиболее эффективно и глубоко свои лекарственные свойства эти растения раскрывают, когда объединены в настойку на их базе.

Современные исследования подтвердили, что в листьях, цветках и плодах боярышника содержится большое количество полезных веществ, которые активно участвуют в регуляции многих физиологических процессов организма. Это сорбит, холин, фруктоза, эфирные масла, ряд кислот, витамины группы В, С, каротин. Препараты боярышника эффективны при гипертонии, улучшают кровообращение сосудов мозга, понижают возбудимость центральной нервной системы, усиливают кровообращение в коронарных сосудах, снимают умственную и физическую усталость.

В последнее время много публикаций в медицинской прессе было посвящено пустырнику сердечному. Это растение содержит полезные для здоровья алкалоиды и эфирные масла, которые уменьшают беспокойство, улучшают сон и даже понижают кровяное давление. Очень часто люди, которые, неспособны справиться с тревогой, страдают от внезапного повышения кровяного давления. Повторных скачков артериального давления можно избежать, используя растительные препараты, содержащие пустырник сердечный.

В свою очередь валериана издавна известна как успокаивающее средство для нервной системы, которое снижает нервное напряжение. В корнях валерианы обнаружено около 100 веществ. Корни содержат эфирное масло, дубильные вещества, сахара, органические кислоты (муравьиную, уксусную, яблочную, стеариновую, пальмитиновую и др.), гликозиды, полисахариды, органические кислоты. Настойка из валерианы снижает продолжительность засыпания и частоту ночных пробуждений. Увеличивается длительность сна. Улучшается качество ночного отдыха в целом.

Основные преимущества травяных настоек на спирту (этаноле) заключаются в том, что он является хорошим растворителем, поэтому в настойке гораздо больше активных ингредиентов, чем если бы мы настаивали травы на воде.

Однако при серьезной депрессии, предупреждает психотерапевт, потребуются более серьезные лекарства и консультация специалиста, которую лучше не откладывать. Не стоит забывать, что главная мишень для стресса - это сердце и сердечно-сосудистая система.

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