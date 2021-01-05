Названы тренды макияжа весны 2021-го, которые годятся и сейчас
Во время онлайн-показов дизайнеры представили тренды грядущей весны 2021 года. Harper's Bazaar собрал основные.
Во время онлайн-показов дизайнеры представили тренды грядущей весны 2021 года. Harper's Bazaar собрал основные.
В следующем сезоне дизайнеры благоволят минималистичному естественному макияжу, что логично: за время самоизоляции люди слишком привыкли к чистой коже. Немного хайлайтера, румян и минимально теней - идеальный образ весны 2021-го.
Наконец, этой весной в моде будут естественные брови. Никаких теней и карандаша - лишь гель, который подчеркнет естественную форму бровей.
Удивительно, но яркие помады, похоже, в топе! От красных до блестящих. Портал это объясняет тем, что когда мы снимем маски, то захотим обратить внимание на свои губы.
Кстати, это поняли даже бренды, которые не относятся к косметике. Например, бренд уличной одежды Supreme выпустил первую косметическую линейку вместе с визажисткой Пэт МакГрат. В коллекции - только одна красная помада.