Вт, 5.01.2021
Наша цель - убедиться, что люди не встречаются без необходимости. Самое безопасное средство до вакцинации - просто не контактировать. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
1 мин для прочтения

Названы тренды макияжа весны 2021-го, которые годятся и сейчас

ФОТО: unsplash.com/Laura Chouette

Во время онлайн-показов дизайнеры представили тренды грядущей весны 2021 года. Harper's Bazaar собрал основные. 

  • Естественный макияж

В следующем сезоне дизайнеры благоволят минималистичному естественному макияжу, что логично: за время самоизоляции люди слишком привыкли к чистой коже. Немного хайлайтера, румян и минимально теней - идеальный образ весны 2021-го.

  • Брови

ФОТО: unsplash.com/Soroush Karimi

Наконец, этой весной в моде будут естественные брови. Никаких теней и карандаша - лишь гель, который подчеркнет естественную форму бровей.

  • Губы

Удивительно, но яркие помады, похоже, в топе! От красных до блестящих. Портал это объясняет тем, что когда мы снимем маски, то захотим обратить внимание на свои губы.

Кстати, это поняли даже бренды, которые не относятся к косметике. Например, бренд уличной одежды Supreme выпустил первую косметическую линейку вместе с визажисткой Пэт МакГрат. В коллекции - только одна красная помада.

Последние новости

НАВЕРХ
Back