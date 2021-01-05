Названы тренды макияжа весны 2021-го, которые годятся и сейчас

Естественный макияж

В следующем сезоне дизайнеры благоволят минималистичному естественному макияжу, что логично: за время самоизоляции люди слишком привыкли к чистой коже. Немного хайлайтера, румян и минимально теней - идеальный образ весны 2021-го.

Брови

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Наконец, этой весной в моде будут естественные брови. Никаких теней и карандаша - лишь гель, который подчеркнет естественную форму бровей.

Губы

Удивительно, но яркие помады, похоже, в топе! От красных до блестящих. Портал это объясняет тем, что когда мы снимем маски, то захотим обратить внимание на свои губы.