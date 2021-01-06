Утверждениям об истории успеха Швеции нет оснований – смертность не уменьшается, экономика не растет

Re:Check обобщил мифы и полуправду, которые опубликованы в нескольких постах на Facebook. В середине сентября популярным стал пост бывшего журналиста Сандриса Точса. В нем он поделился записью в Twitter предпринимателя Яниса Ошлейса.

ФОТО: RE:CHECK

Этим постом на Facebook поделились почти 800 человек.

Эту запись сопровождал комментарий Точса: "Наше правительство сегодня решит о совершенно противоположном подходе, говоря, что вариантов нет. Но варианты есть".

Ошлейс пишет:

"Подход Швеции к C19 до сих пор очень удачный".

О том, что нет основания считать подход Швеции удачным, Re:Check писал уже в сентябре, до того, как в большей части Европы начался второй всплеск болезни. Весной в Швеции действительно было намного меньше ограничений, чем в соседних странах, однако смертность от Covid-19 тоже была гораздо выше, а спад внутреннего валового продукта (ВВП) – больше.

С тех пор многое изменилось, и ограничения в Швеции стали гораздо серьезнее. Еще в октябре СМИ сообщили, что Швеция планирует поменять свой подход.

Несмотря на это, в декабре распространение инфекции и смертность в Швеции была гораздо выше, чем, например в соседней Норвегии, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В Швеции за неделю до 28 декабря были зарегистрированы 21 тыс. новых случаев инфекции и 69 смертей. В свою очередь в Норвегии, где количество жителей в два раза меньше, – две тысячи случаев инфекции и 17 случаев смерти. Как премьер Швеции, так и король признали, что в стране нужно было ввести более строгие ограничения.

В конце декабря правительство представило новый "закон о пандемии", который наделит его дополнительными полномочиями по борьбе с коронавирусом, например: правительство сможет закрыть торговые центры, рестораны, бары, ограничить скопление людей в общественных местах, штрафовать людей, которые не соблюдают правила.

Ошлейс перечислил аргументы, что свидетельствуют об успехе. Он пишет:

"1) падает количество пациентов C19 в интенсивной терапии".

Используя данные Агентства общественного здравоохранения Швеции, Re:Check пришел к выводу, что в начале декабря, когда Ошлейс опубликовал запись, такого спада не было. В записи Ошлейса также есть скриншоты с графиками агентства, однако неясно, как он пришел к выводу о спаде.

ФОТО: RE:CHECK

Источник: Агентство общественного здравоохранения Швеции и Регистр интенсивной терапии