Гроб с телом Папы Франциска будет помещен в часовню Святой Марфы

Высокопоставленный чиновник Ватикана, кардинал Кевин Фаррелл, в официальной церемонии в понедельник вечером подтвердит смерть Папы.

Согласно установленным самим Франциском правилам, смерть Папы официально подтверждается именно в капелле, а не в комнате, где он скончался.

Утром в понедельник Ватикан сообщил, что 88-летний Папа, который уже долгое время страдал от проблем со здоровьем, умер.

После смерти Папы начинается процесс прощания. Сначала попрощаться с ним смогут ватиканские чиновники в капелле Святой Марфы, а затем будет организовано публичное прощание в базилике Святого Петра.

После официального подтверждения смерти и переноса гроба в базилику Святого Петра состоится заупокойная месса и погребение.

Конкретные даты пока не объявлены, но, как ожидается, похороны должны пройти в течение четырех-шести дней после смерти Папы.

После похорон начинается девятидневный официальный траур, в течение которого в Рим прибывают кардиналы для участия в конклаве по избранию нового Папы. Выборы нового главы Римско-католической церкви должны начаться в течение 15–20 дней после смерти предыдущего Папы.

Кардиналы будут голосовать тайно, а после каждой сессии голосования бюллетени будут сжигать в специальной печи. Черный дым будет означать, что Папа не выбран, а белый - что кардиналы избрали нового главу Римско-католической церкви.