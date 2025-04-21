Гроб с телом Папы Франциска будет помещен в часовню Святой Марфы

Вечером в понедельник, 21 апреля, тело Папы Римского Франциска будет помещено в открытый гроб в капелле резиденции Святой Марфы, сообщило Ватиканское ведомство.
Высокопоставленный чиновник Ватикана, кардинал Кевин Фаррелл, в официальной церемонии в понедельник вечером подтвердит смерть Папы.
Согласно установленным самим Франциском правилам, смерть Папы официально подтверждается именно в капелле, а не в комнате, где он скончался.
Утром в понедельник Ватикан сообщил, что 88-летний Папа, который уже долгое время страдал от проблем со здоровьем, умер.
После смерти Папы начинается процесс прощания. Сначала попрощаться с ним смогут ватиканские чиновники в капелле Святой Марфы, а затем будет организовано публичное прощание в базилике Святого Петра.
После официального подтверждения смерти и переноса гроба в базилику Святого Петра состоится заупокойная месса и погребение.
Конкретные даты пока не объявлены, но, как ожидается, похороны должны пройти в течение четырех-шести дней после смерти Папы.
После похорон начинается девятидневный официальный траур, в течение которого в Рим прибывают кардиналы для участия в конклаве по избранию нового Папы. Выборы нового главы Римско-католической церкви должны начаться в течение 15–20 дней после смерти предыдущего Папы.
Кардиналы будут голосовать тайно, а после каждой сессии голосования бюллетени будут сжигать в специальной печи. Черный дым будет означать, что Папа не выбран, а белый - что кардиналы избрали нового главу Римско-католической церкви.
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