Папа умер. Что будет дальше?

В понедельник, 21 апреля, Ватикан официально сообщил о смерти римского папы Франциска. Что произойдет дальше? Агентство Reuters объясняет, как будут развиваться события в ближайшее время.
О смерти понтифика объявил кардинал Кевин Фаррелл. Именно он опечатает личные апартаменты папы и начнет подготовку к похоронам. Вместе с тремя помощниками он также определит, когда гроб будет выставлен в соборе Святого Петра для публичного прощания.
Эти же три человека должны будут удостовериться, что так называемое "кольцо рыбака" - личная печать папы - и его свинцовая булла (официальная печать) разрушены. Это делается для того, чтобы никакой человек впоследствии не мог использовать их символическую власть. Проведение вскрытия не предусмотрено.
Период траура продлится девять дней, в течение которых кардиналы определят дату похорон. Обычно церемония проводится на площади Святого Петра через четыре-шесть дней после смерти. Папа Франциск, в отличие от своих предшественников, просил не хоронить его в соборе Святого Петра, а избрал для упокоения базилику Святой Марии Великой в Риме. Он также завещал положить его в простой деревянный гроб.
До избрания нового папы повседневной жизнью Церкви будет управлять коллегия кардиналов. Ее полномочия ограничены, и многие процессы в курии приостанавливаются до окончания выборов нового понтифика.
Через 15-20 дней после смерти папы в Сикстинской капелле соберется конклав, чтобы выбрать нового главу Католической церкви. Точная дата определяется кардиналами, находящимися в Ватикане на момент выборов.
В тайном голосовании участвуют все кардиналы младше 80 лет. Для избрания нового папы требуется квалифицированное большинство - две трети голосов плюс один. Поэтому голосование может продолжаться в несколько туров на протяжении нескольких дней.
Когда папа избран, его спрашивают, согласен ли он принять избрание и какое имя он желает носить.
О результатах конклава миру сообщают дымом: бюллетени с голосами сжигаются с добавлением специальных веществ. Белый дым - знак успешного избрания. Черный - голосование не дало результата.
Когда избрание завершилось, глава коллегии кардиналов выходит на центральный балкон собора Святого Петра и произносит исторические слова: Habemus Papam - "У нас есть папа". Затем появляется новый понтифик и благословляет верующих, собравшихся на площади.
"Дорогие братья и сестры, с глубокой печалью я сообщаю о смерти нашего Святого Отца Франциска", - говорится в заявлении кардинала Фаррелла, опубликованном Ватиканом в Telegram.
"Сегодня утром в 7:35 (8:35 по латвийскому времени) епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца", - добавил он. В заявлении подчеркивается, что "вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви".
"Он учил нас жить в духе Евангелия - с верой, мужеством и любовью ко всем, особенно к бедным и отвергнутым", - сказано в сообщении.
Еще в воскресенье 88-летний Франциск приветствовал верующих с балкона собора Святого Петра, но из-за слабости не смог лично произнести традиционное послание Urbi et Orbi - "Городу и миру". В нем он призвал уважать свободу мысли и быть терпимыми друг к другу.
С момента возвращения из больницы 23 марта после 38-дневного лечения Франциск появлялся на публике лишь несколько раз. Он продолжал восстанавливаться после двусторонней пневмонии. По данным Ватикана, его жизнь была под угрозой по меньшей мере дважды.
Архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо был избран 266-м римским папой 13 марта 2013 года и взял имя Франциск - в честь Франциска Ассизского, святого XIII века, который отказался от богатства и посвятил себя служению бедным.
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