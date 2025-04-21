Папа умер. Что будет дальше?

Через 15-20 дней после смерти папы в Сикстинской капелле соберется конклав, чтобы выбрать нового главу Католической церкви. Точная дата определяется кардиналами, находящимися в Ватикане на момент выборов.

В тайном голосовании участвуют все кардиналы младше 80 лет. Для избрания нового папы требуется квалифицированное большинство - две трети голосов плюс один. Поэтому голосование может продолжаться в несколько туров на протяжении нескольких дней.

Когда папа избран, его спрашивают, согласен ли он принять избрание и какое имя он желает носить.

О результатах конклава миру сообщают дымом: бюллетени с голосами сжигаются с добавлением специальных веществ. Белый дым - знак успешного избрания. Черный - голосование не дало результата.

Когда избрание завершилось, глава коллегии кардиналов выходит на центральный балкон собора Святого Петра и произносит исторические слова: Habemus Papam - "У нас есть папа". Затем появляется новый понтифик и благословляет верующих, собравшихся на площади.

"Дорогие братья и сестры, с глубокой печалью я сообщаю о смерти нашего Святого Отца Франциска", - говорится в заявлении кардинала Фаррелла, опубликованном Ватиканом в Telegram.

"Сегодня утром в 7:35 (8:35 по латвийскому времени) епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца", - добавил он. В заявлении подчеркивается, что "вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви".