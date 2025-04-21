Папа Франциск скончался от инсульта и последовавшей острой сердечной недостаточности, сказано в свидетельстве о смерти, опубликованном в понедельник, 21 апреля, врачом Ватикана Андреа Арканджели.
В документе указано, что утром в понедельник перед смертью папа впал в кому.
Ранее сообщалось, что 88-летний понтифик, который уже длительное время страдал от проблем со здоровьем, скончался.
После смерти папы начался процесс прощания с ним для верующих. Сначала проститься с понтификом смогут представители Ватикана в капелле Святой Марфы, а затем состоится публичное прощание в базилике Святого Петра.
После официального подтверждения смерти в резиденции папы и переноса гроба в базилику Святого Петра состоятся заупокойная месса и погребение.
Точные даты пока не объявлены, но похороны должны состояться в течение четырех-шести дней после смерти папы.
Галерея: Смерть папы римского Франциска
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