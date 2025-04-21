В документе указано, что утром в понедельник перед смертью папа впал в кому.

Ранее сообщалось, что 88-летний понтифик, который уже длительное время страдал от проблем со здоровьем, скончался.

После смерти папы начался процесс прощания с ним для верующих. Сначала проститься с понтификом смогут представители Ватикана в капелле Святой Марфы, а затем состоится публичное прощание в базилике Святого Петра.

После официального подтверждения смерти в резиденции папы и переноса гроба в базилику Святого Петра состоятся заупокойная месса и погребение.

Точные даты пока не объявлены, но похороны должны состояться в течение четырех-шести дней после смерти папы.

Галерея: Смерть папы римского Франциска