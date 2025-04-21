Пекин предостерег страны от сделок с США, вредящих интересам Китая

Министерство торговли Китая в понедельник, 21 апреля, распространило заявление, в котором подчеркивается уважение ко всем сторонам, стремящимся урегулировать свои экономические и торговые разногласия с США путем консультаций.

В то же время министерство заявило, что Китай решительно возражает против любых соглашений, заключенных за счет китайских интересов.

"Китай ни в коем случае не примет этого и решительно примет соответствующие ответные меры", - говорится в заявлении.

Так Министерство торговли Китая отреагировало на сообщения о том, что администрация США под руководством президента Дональда Трампа пытается убедить другие страны ограничить торговлю с Китаем в обмен на смягчение американских импортных тарифов.

Газета The Wall Street Journal на прошлой неделе сообщила, что США надеются убедить более 70 торговых партнеров запретить транзит китайских товаров через свои страны.

По словам источников, близких к переговорам, для изоляции Китая Вашингтон может ослабить торговые ограничения для соответствующих стран.

В начале месяца Трамп обострил торговый конфликт, введя тарифы для множества стран. С тех пор он распорядился приостановить их применение на 90 дней - но только не в отношении Китая, против которого продолжают действовать специальные тарифы до 145%. В ответ Пекин ввел 125% тарифы на американские товары.

Министерство торговли КНР также заявило, что Пекин готов укреплять координацию с другими странами и совместно противостоять одностороннему экономическому давлению.

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин посетил Вьетнам, Малайзию и Камбоджу, продвигая более тесное экономическое сотрудничество.