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Что происходит с безналичными накоплениями президента?

Президент Эдгар Ринкевич
Президент Эдгар Ринкевич Фото: Edijs Pālens/LETA

Безналичные накопления президента Эдгара Ринкевича в прошлом году увеличились на 84 800 евро до 179 145 евро, свидетельствует его декларация о доходах за 2024 год.

В том числе накопления в Swedbank составили 148 924 евро, в Swedbank atklātajs pensiju fonds - 24 903 евро, в латвийском филиале Swedbank Life Insurance - 4214 евро, в Revolut - 1104 евро.

В виде зарплаты в канцелярии президента Ринкевич в прошлом году получил 103 263 евро, в виде процентов от Swedbank и Госказны - 12 498 евро, а компенсация в латвийском филиале Compensa Vienna Insurance Group составила 298 евро.

В прошлом году президент приобрел сберегательные облигации на сумму 200 000 евро, и в конце года ему принадлежали облигации на сумму 300 000 евро.

Ринкевичу также принадлежат две квартиры в Риге и Юрмале.

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