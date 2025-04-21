Что происходит с безналичными накоплениями президента?

В том числе накопления в Swedbank составили 148 924 евро, в Swedbank atklātajs pensiju fonds - 24 903 евро, в латвийском филиале Swedbank Life Insurance - 4214 евро, в Revolut - 1104 евро.

В виде зарплаты в канцелярии президента Ринкевич в прошлом году получил 103 263 евро, в виде процентов от Swedbank и Госказны - 12 498 евро, а компенсация в латвийском филиале Compensa Vienna Insurance Group составила 298 евро.

В прошлом году президент приобрел сберегательные облигации на сумму 200 000 евро, и в конце года ему принадлежали облигации на сумму 300 000 евро.

Ринкевичу также принадлежат две квартиры в Риге и Юрмале.