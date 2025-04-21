Путин усиливает репрессии против критиков

Согласно новым законам, дискредитация армии или призывы к введению санкций против России теперь приравниваются к уголовному преступлению.

Отныне в России будет считаться незаконным оказание помощи в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не является участницей.

Это, например, относится к решениям Международного уголовного суда, который в апреле 2023 года выдал ордер на арест Путина.

Закон также может применяться к тем, кто сотрудничает с такими организациями по контракту или действует в корыстных целях.

Другой подписанный закон запрещает так называемым "иностранным агентам" - термин, который используется для преследования критиков режима Кремля и военной агрессии против Украины - участвовать в образовательной деятельности или входить в советы государственных компаний.

Теперь "иностранными агентами" могут быть признаны и те, кто помогает международным организациям, исключившим Россию или призывающим к санкциям против нее, говорится в одном из указов, подписанных Путиным.

Россия приняла закон об "иностранных агентах" в 2012 году. Согласно правилам, лица и организации, признанные иностранными агентами, обязаны указывать этот статус во всех публичных обращениях.

В последнее время Москва ужесточила эти правила, запретив размещение рекламы в СМИ, признанных иностранными агентами, а также ограничив выплату гонораров за их творческую деятельность.

На сегодняшний день в списке "иностранных агентов" находится около тысячи человек и организаций, включая известных музыкантов, писателей и журналистов.

Это вынудило многих из них покинуть Россию, иногда оставив имущество.

Также законы, подписанные Путиным в понедельник, предусматривают возможность конфискации имущества у тех, кто будет осужден по соответствующим статьям.