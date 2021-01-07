Ryanair снова в центре скандала: новая реклама навлекла на себя расследование

Агентство заявило CNN, что начало официальное расследование после получения более 1600 жалоб на рекламу Ryanair.
В рекламе на сайте авиакомпании изображены шприц и флакон с пометкой "вакцина". Кроме того, в рекламе используется слоган "Вакцина на подходе", который сопровождает кампании дешевых авиабилетов.
Как сообщил CNN представитель ASA, авторы жалобы утверждали, что реклама ошибочно указывала на то, что все население будет вакцинировано к весне и что к тому времени ограничения на поездки будут сняты. Кроме того, податели жалобы сочли эту рекламу оскорбительной и безответственной.
По заявлению авиакомпании, очевидно, что вакцина будет означать прекращение ограничений на поездки, связанных с распространением коронавируса, в середине 2021 года, и, по мнению авиаперевозчика, нет причин для критики.