Чт, 7.01.2021
Велась дискуссия о введении ограничений каждый день, 24 часа в сутки, но было признано, что люди по-прежнему должны ходить на работу, и производственные процессы не должны прерываться. Эвика Силиня, секретарь Кришьяниса Кариньша
Эвика Силиня, секретарь Кришьяниса Кариньша
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Ryanair снова в центре скандала: новая реклама навлекла на себя расследование

Скриншот рекламы Ryanair

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Британское агентство рекламных стандартов (ASA) начало официальное расследование новой рекламной кампании Ryanair, крупнейшей авиакомпании Европы. Многие сочли рекламу безответственной и оскорбительной, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Tarbija24.

Агентство заявило CNN, что начало официальное расследование после получения более 1600 жалоб на рекламу Ryanair.

В рекламе на сайте авиакомпании изображены шприц и флакон с пометкой "вакцина". Кроме того, в рекламе используется слоган "Вакцина на подходе", который сопровождает кампании дешевых авиабилетов.

Как сообщил CNN представитель ASA, авторы жалобы утверждали, что реклама ошибочно указывала на то, что все население будет вакцинировано к весне и что к тому времени ограничения на поездки будут сняты. Кроме того, податели жалобы сочли эту рекламу оскорбительной и безответственной.

По заявлению авиакомпании, очевидно, что вакцина будет означать прекращение ограничений на поездки, связанных с распространением коронавируса, в середине 2021 года, и, по  мнению авиаперевозчика, нет причин для критики.

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