Вс, 10.01.2021
Есть еще несколько мер, которые, вероятно, потребуются, если эти цифры не уменьшатся в долгосрочной перспективе Эгил Левитс
Эгил Левитс
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Ночью и утром местами в Латвии ожидается сильный снегопад

Иллюстративное фото

ФОТО: Andrew Zarivny/Shutterstock.com

В понедельник ночью и утром на западе Курземе ожидаются сильный снегопад, метель и дождь, прогнозируют синоптики.

Днем осадки в Курземе прекратятся, выглянет солнце, а вечером с запада придут новые облака с дождем и снегом.

На остальной части территории Латвии в понедельник ожидается умеренный снег, небо будет преимущественно облачным, южный, юго-западный ветер ночью на побережье будет дуть порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит -3..+3 градуса.

В Риге в понедельник ожидается снег, будет дуть умеренный южный ветер, температура составит около нуля градусов.

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