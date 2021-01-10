Ночью и утром местами в Латвии ожидается сильный снегопад
В понедельник ночью и утром на западе Курземе ожидаются сильный снегопад, метель и дождь, прогнозируют синоптики.
В понедельник ночью и утром на западе Курземе ожидаются сильный снегопад, метель и дождь, прогнозируют синоптики.
Днем осадки в Курземе прекратятся, выглянет солнце, а вечером с запада придут новые облака с дождем и снегом.
На остальной части территории Латвии в понедельник ожидается умеренный снег, небо будет преимущественно облачным, южный, юго-западный ветер ночью на побережье будет дуть порывами до 17 метров в секунду.
Температура воздуха днем составит -3..+3 градуса.
В Риге в понедельник ожидается снег, будет дуть умеренный южный ветер, температура составит около нуля градусов.