Ночью и утром местами в Латвии ожидается сильный снегопад

Днем осадки в Курземе прекратятся, выглянет солнце, а вечером с запада придут новые облака с дождем и снегом.

На остальной части территории Латвии в понедельник ожидается умеренный снег, небо будет преимущественно облачным, южный, юго-западный ветер ночью на побережье будет дуть порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит -3..+3 градуса.