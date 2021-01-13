Вы не будете счастливы с ним: этот знак Зодиака самый эгоистичный в любви

Еще не догадались, о ком идет речь? Конечно, о Стрельцах!

Представителям этого знака Зодиака присущ дух свободы. Поэтому, с одной стороны, они не любят основательно привязываться к другим людям, а с другой - могут потратить годы на поиски своей родственной души.

У людей, рожденных под этим знаком, зверский аппетит к жизни. Найти партнера, который может двигаться в ритме Стрельца, довольно сложно.

У этих людей пытливый ум, и они не любят растягивать удовольствие - им нужно все и сразу. А еще - постоянная смена впечатлений.

Вот почему в отношениях представители этого знака могут довольно быстро перегореть.

Стрельцы у себя всегда на первом месте.

Несмотря на то, что они в порыве могут поклясться вам в вечной любви и преданности, они все равно всегда будут искать что-то новое и лучшее.

И если найдут… уж не обессудьте.

Для Стрельцов другие люди довольно часто становятся "балластом". Если вы каким-либо образом посмеете посягнуть на их свободу или попытаться ограничить поиски новых ощущений, в лучшем случае представители этого знака воспримут ваши действия как величайшее оскорбление. В худшем - хлопнут дверью и даже ни разу не оглянутся.

Конечно, нет ничего невозможного и отношения со Стрельцом могут перерасти в прекрасную историю любви, если вы готовы играть по его правилам. А также если...