Цвета 2021 года: модные тенденции в интерьере

В отделке - дерево и черный металл

Самое популярное направление дизайна в этом году - натуральность, поэтому дерево занимает особое место в интерьере дома. Из него делают не только полы, мебель, двери, лестницы, плинтусы или рабочие поверхности, но и оригинальные элементы декора. "Одно из самых интересных применений дерева в интерьере - это балки стен и потолка. Они могут быть горизонтальными, вертикальными и даже со встроенной светодиодной подсветкой. Дерево всегда уютное, теплое и идеально сочетается с бетонными, мраморными или каменными поверхностями, а также с различными текстильными изделиями", - говорит Андрис Тераудкалнс, руководитель категории Kesko Senukai Latvija.

Еще один популярный сегодня интерьерный материал - это черный металл.

"Этот материал хорошо смотрится практически в любом интерьере, и его можно использовать для изготовления перегородок, перил и различных конструкций, а также мебели и декоров. Стеклянные детали придают такому интерьеру шарм и легкость. Например, отделив спальную зону от гостиной остекленной конструкцией из черного металла, вы получите практичный и стильный акцент в интерьере", - рекомендует Андрис Тераудкалнс.

Гармония в доме - баланс между настоящим и непреходящим

Ежегодно Институт цвета Pantone публикует оттенок года. В этом году честь быть цветом года выпала успокаивающему серому (Ultimate Gray) и оптимистичному светло-желтому (Optimistic Illuminating), которые в последующие 365 дней будут влиять на самые разные отрасли, например моду, промышленный дизайн, дизайн упаковки продуктов и графический дизайн. Однако жилище - это личное пространство, где нужно чувствовать себя хорошо, поэтому специалист Kesko Senukai рекомендует искать интерьерные решения в соответствии с индивидуальными особенностями конкретного человека, а не пытаться обязательно использовать в своем доме современные цвета.

"Цвет - очень важная деталь интерьера: он позволяет создать не только стильный дизайн, но уют и гармонию. Единый интерьер, в котором все элементы хорошо сочетаются друг с другом, всегда будет приятнее, чем обилие последних тенденций",

- убежден Андрис Тераудкалнс.

И добавляет, что актуальные цвета могут быть отличным источником вдохновения. К тому же, если вам не нравится ни желтый, ни серый, Pantone - не единственный, кто предлагает цвет года.