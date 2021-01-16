Сб, 16.01.2021
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Цвета 2021 года: модные тенденции в интерьере

Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock/Vadym Andrushchenko

Какую цветовую палитру для стен, обоев или декоров выбрать в 2021 году, чтобы интерьер вашего жилища был современным и актуальным? При создании интерьера важно учитывать не только тенденции дизайна, но и свои личные вкусы и желания, чтобы цвета, использованные в интерьере, обогащали, а не угнетали ваше жилое пространство, - напоминает Андрис Тераудкалнс, руководитель категории Kesko Senukai Latvia.

В отделке - дерево и черный металл

Самое популярное направление дизайна в этом году - натуральность, поэтому дерево занимает особое место в интерьере дома. Из него делают не только полы, мебель, двери, лестницы, плинтусы или рабочие поверхности, но и оригинальные элементы декора. "Одно из самых интересных применений дерева в интерьере - это балки стен и потолка. Они могут быть горизонтальными, вертикальными и даже со встроенной светодиодной подсветкой. Дерево всегда уютное, теплое и идеально сочетается с бетонными, мраморными или каменными поверхностями, а также с различными текстильными изделиями", - говорит Андрис Тераудкалнс, руководитель категории Kesko Senukai Latvija.

Еще один популярный сегодня интерьерный материал - это черный металл.

"Этот материал хорошо смотрится практически в любом интерьере, и его можно использовать для изготовления перегородок, перил и различных конструкций, а также мебели и декоров. Стеклянные детали придают такому интерьеру шарм и легкость. Например, отделив спальную зону от гостиной остекленной конструкцией из черного металла, вы получите практичный и стильный акцент в интерьере", - рекомендует Андрис Тераудкалнс.

Гармония в доме - баланс между настоящим и непреходящим

Ежегодно Институт цвета Pantone публикует оттенок года. В этом году честь быть цветом года выпала успокаивающему серому (Ultimate Gray) и оптимистичному светло-желтому (Optimistic Illuminating), которые в последующие 365 дней будут влиять на самые разные отрасли, например моду, промышленный дизайн, дизайн упаковки продуктов и графический дизайн. Однако жилище - это личное пространство, где нужно чувствовать себя хорошо, поэтому специалист Kesko Senukai рекомендует искать интерьерные решения в соответствии с индивидуальными особенностями конкретного человека, а не пытаться обязательно использовать в своем доме современные цвета.

"Цвет - очень важная деталь интерьера: он позволяет создать не только стильный дизайн, но уют и гармонию. Единый интерьер, в котором все элементы хорошо сочетаются друг с другом, всегда будет приятнее, чем обилие последних тенденций",

- убежден Андрис Тераудкалнс.

И добавляет, что актуальные цвета могут быть отличным источником вдохновения. К тому же, если вам не нравится ни желтый, ни серый, Pantone - не единственный, кто предлагает цвет года.

Один из крупнейших брендов красок Sadolin цветом 2021 года предлагает теплый и естественный оттенок Brave Ground™, который вместе с дополнительными палитрами оттенков сделает любую комнату приятной и сбалансированной. В сочетании с выразительными ярко-розовыми и красными тонами он позволит оттенить индивидуальность и акцентирует современную мебель, графические узоры и светлые деревянные полы. В ансамбле с мягкими, естественными землистыми тонами - поможет создать ощущение тепла и уюта, дополненное мебелью середины века и изысканной отделкой, такой как медь, мрамор и бархат. В сочетании со всегда элегантными оттенками песка и меди, тон года Brave Ground™ от Sadolin создаст сбалансированный нейтральный фон для любого стиля, но с оттенками земной палитры - ощущение свободы и превосходной гармонии с натуральным деревом, отреставрированной мебелью, керамикой и комнатными растениями.

Важна каждая деталь

Правильную планировку интерьера следует начинать с функциональности помещения и расстановки мебели, при этом нельзя забывать о качественном и правильно подобранном освещении. "Тщательно продумайте световые решения, обратите внимание на то, чем вы собираетесь заниматься в каждом помещении, как расставлена мебель и насколько силен естественный источник света. Это поможет вам решить, какое освещение необходимо: общее, декоративное или только небольшой акцент", - советует Андрис Тераудкалнс. Практика его работы показывает, что внимание покупателей привлекают светильники, украшенные металлическим орнаментом, и массивные современные торшеры, которые часто становятся даже главным элементом комнаты.

Согласно опыту одного из крупнейших брендов красок Vivacolor, размер помещения и общий уровень освещения также могут существенно повлиять на выбор цвета в интерьере: для небольших и менее освещенных помещений соответственно выбираются более светлые тона. Среди профессионалов доминирует гамма белых и серых тонов, но покупатели по-прежнему выбирают теплые бежевые тона и нюансированные светлые тона разных оттенков. Если в каком-либо интерьере с тем или иным оттенком достигается желаемый результат, то этот оттенок клиенты повторяют во многих будущих проектах. Большой интерес вызывают сочетания цветов, где преобладает принцип гармоничных оттенков, а не контрастных тонов. Если на этапе выбора оттенка ищутся наиболее подходящие, например, для покраски стен, то в большинстве случаев они будут подобраны к тону напольного покрытия (плитка, паркет) и наоборот.

2Выбирая интерьерные решения - краски для пола или стен, кафель, отдельно стоящую или встроенную мебель, следует помнить, что они вряд ли будут меняться каждые несколько лет. Поэтому в этих элементах важна гармония. Однако в аксессуарах интерьера, текстиле и других мелких деталях вы можете позволить себе поиграть с "модными цветами", всегда помня, что главное правило - чувствовать себя хорошо в собственном доме", - напоминает Андрис Тераудкалнс, руководитель категории Kesko Senukai Latvia.  

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