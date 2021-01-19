Линда Мурниеце замечена без обручального кольца. Фамилию, похоже, она тоже сменила

Самые внимательные подписчики Мурниеце указывают на возможный кризис в браке. Как свидетельствует информация из соцсетей, Мурниеце там указана без фамилии мужа. Как известно, после свадьбы она стала Линдой Мурниеце-Фрейбергой.

Также Мурниеце в Facebook убрала ранее публичную информацию о семейном положении. Ранее там было - "замужем".

Более того - самые зоркие отметили, что на фото Мурниеце пропало обручальное кольцо.

Напомним, что 11 ноября Линда Мурниеце сообщила, что вышла замуж. "Вышла к мужу. Церемония в узком кругу. 3 минуты. В масках", - написала она в соцсетях. Муж предпринимательницы - лиепайчанин, который работает в торговой отрасли. Свадьба прошла в День Лачплесиса.