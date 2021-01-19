Линда Мурниеце замечена без обручального кольца. Фамилию, похоже, она тоже сменила
Предпринимательница Линда Мурниеце, которая в ноябре прошлого года стала замужней дамой, в социальных сетях замечена без кольца и фамилии мужа.
Предпринимательница Линда Мурниеце, которая в ноябре прошлого года стала замужней дамой, в социальных сетях замечена без кольца и фамилии мужа.
Самые внимательные подписчики Мурниеце указывают на возможный кризис в браке. Как свидетельствует информация из соцсетей, Мурниеце там указана без фамилии мужа. Как известно, после свадьбы она стала Линдой Мурниеце-Фрейбергой.
Также Мурниеце в Facebook убрала ранее публичную информацию о семейном положении. Ранее там было - "замужем".
Более того - самые зоркие отметили, что на фото Мурниеце пропало обручальное кольцо.
Напомним, что 11 ноября Линда Мурниеце сообщила, что вышла замуж. "Вышла к мужу. Церемония в узком кругу. 3 минуты. В масках", - написала она в соцсетях. Муж предпринимательницы - лиепайчанин, который работает в торговой отрасли. Свадьба прошла в День Лачплесиса.
Это третий брак Линды Мурниеце. В 2012 году она развелась с Раймондом Мурниексом, в союзе с которым у нее родились двое детей. В 2018 году распался ее брак с гастроэнтерологом Хосамом Абу Мери.