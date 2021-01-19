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Линда Мурниеце замечена без обручального кольца. Фамилию, похоже, она тоже сменила

Линда Мурниеце и Агрис Фрейбергс ФОТО: facebook.com/murniecelinda

Предпринимательница Линда Мурниеце, которая в ноябре прошлого года стала замужней дамой, в социальных сетях замечена без кольца и фамилии мужа. 

Самые внимательные подписчики Мурниеце указывают на возможный кризис в браке. Как свидетельствует информация из соцсетей, Мурниеце там указана без фамилии мужа. Как известно, после свадьбы она стала Линдой Мурниеце-Фрейбергой. 

Также Мурниеце в Facebook убрала ранее публичную информацию о семейном положении. Ранее там было - "замужем".

Более того - самые зоркие отметили, что на фото Мурниеце пропало обручальное кольцо. 

Напомним, что 11 ноября Линда Мурниеце сообщила, что вышла замуж. "Вышла к мужу. Церемония в узком кругу. 3 минуты. В масках", - написала она в соцсетях. Муж предпринимательницы - лиепайчанин, который работает в торговой отрасли. Свадьба прошла в День Лачплесиса.

Это третий брак Линды Мурниеце. В 2012 году она развелась с Раймондом Мурниексом, в союзе с которым у нее родились двое детей. В 2018 году распался ее брак с гастроэнтерологом Хосамом Абу Мери.

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