Исследование: у большинства латышей и русских нет негативных чувств друг к другу

Мартиньш Капранс, научный сотрудник института, отмечает, что межкультурное взаимодействие высвечивает не только открытость по отношению к иному, но и предрассудки. Это особенно заметно в нежелании населения Латвии принимать людей других культур как близких членов семьи или высокопоставленных государственных чиновников.

Результаты исследования показывают, что наибольшая эмоциональная дистанция сохраняется по отношению к наиболее отличающимся в культурном отношении и чуждым группам в латвийском обществе.

Самые теплые чувства жители Латвии испытывают к латышам и представителям славянских народов, считая их своими. В отношении шведов, евреев и американцев существует уже гораздо большая эмоциональная дистанция.

Мусульмане воспринимаются как наиболее чуждая группа, за которой следуют другие культурно отличающиеся группы, такие как африканцы, цыгане, индийцы, китайцы и узбеки. Для латышей характерны более теплые чувства к жителям Запада, таким как шведы, американцы и более прохладные - к русским, русскоязычным и евреям.

В свою очередь русское меньшинство в Латвии чувствует меньшую культурную дистанцию по отношению к латышам. В восприятии русских это расстояние также меньше по сравнению с евреями, узбеками и мусульманами. 2

Исследование показало, что с предрассудками в Латвии сталкивается небольшая часть общества, и это чаще русские, чем латыши. Однако полученные данные не позволяют судить о том, как и как часто представители небольших, но визуально отличающихся культурных групп, таких как индийцы или африканцы, сталкиваются с предубеждениями. Чтобы прояснить этот вопрос, необходимо провести отдельное целевое исследование.

В исследовании подробно рассматриваются стереотипы и предрассудки в отношении различных культур. Полученные данные показывают, что русские, американцы и отчасти евреи считаются доминирующими группами в латвийском обществе. Эти группы не воспринимаются как угроза или бремя, но в то же не ассоциируются с особенно позитивным вкладом. Мусульмане и цыгане чаще воспринимаются как угроза, африканцы - как угроза или бремя для Латвии, говорится в исследовании. Мусульманам приписывают стремление доминировать в культурном плане, а цыганам - социально девиантный образ жизни.

Латыши, украинцы и шведы или, в более общем плане, европейцы ассоциируются с положительным социальным и экономическим вкладом в Латвию. Этим группам гораздо реже приписывают высокомерие и желание доминировать. "В целом можно сделать вывод, что латвийское общество реже приписывает негативные стереотипы культурным группам, о которых у него самые неопределенные представления", - отмечает Капранс. Этим объясняется безразличное отношение населения к китайцам, узбекам и индийцам.

Хотя во взаимном восприятии двух крупнейших этнических групп в Латвии - латышей и русских - можно заметить положительные стереотипы, эти две группы значительно различаются по восприятию этноцентризма. Исследователи пришли к выводу, что среди русских вера в то, что латыши пытаются навязать свою культуру другим или специально поддерживать представителей своего народа, распространена не так широко, а часть латышей приписывает русскому меньшинству агрессивный этноцентризм.

Однако в целом исследование показало, что большинство латышей и русских не испытывают негативных чувств друг к другу и что между двумя этнокультурными группами существует относительно небольшое символическое расстояние, отмечают исследователи. 2

Эти данные также заставляют по-другому взглянуть на конфликтующие (гео)политические взгляды латышей и русских, потому что идеологическое противостояние явно не проявляется в эмоциональном или культурном противостоянии друг другу.