Постоянно красные щеки, а кожа на теле - в красных прыщиках: что такое keratosis pilaris и как с ним быть?

Рекомендуют пригашенный специалист BENU Aptieka, врач-резидент в области дерматологии Зане Прикуле-Русиня и клинический фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце.

Что такое keratosis pilaris и отчего он возникает?

Врач поясняет - keratosis означает избыточное количество кератина, а pilaris, или pilus - что в этом участвуют также волосы, то есть отмершие клетки накапливаются и закупоривают волосяные фолликулы. Это совершенно безвредное заболевание, которое обычно создает лишь косметический дефект. Причем на самом деле оно встречается так часто, что скорее считается особым типом кожи, а не заболеванием. Эта проблема возникает, когда имеется врожденный дефект кератинизации, или ороговения - нередко он наблюдается у одного из родителей. Характерные признаки появляются уже в раннем детстве, а в возрасте около 20 лет они проявляются ярче всего. Но есть и хорошая новость - с годами эти симптомы уменьшаются и становятся не столь выраженными.

Keratosis pilaris может развиться в любой части тела, где растут волосы, но чаще всего наблюдается на наружной поверхности предплечья, на ногах - по всей их длине, а также иногда на ягодицах.

Кожа при этом очень сухая, шершавая и напоминает гусиную.

Иногда может быть покраснение щек или всей кожи лица - равномерное, а не в виде точек, как на конечностях. Типичные прыщики образуются, так как в отверстиях волосяных фолликулов скапливаются старые, или отмершие, клетки и образуются кератолитические пробки. Они вызывают воспаление, поэтому вокруг волосяного фолликула наблюдается покраснение. Зимой воздух очень сухой и теплая, толстая одежда, которую мы носим, создает трение и дополнительное раздражение, поэтому в холодные месяцы многих эта проблема беспокоит больше.

Как решить эту проблему?

Вылечить ее невозможно, но можно уменьшить косметический дефект, вызванный этим заболеванием, говорит Прикуле-Русиня. Лечение включает в себя увлажнение кожи, удаление ее ороговевших клеток, а также уменьшение количества красных точек. К сожалению, эффект наблюдается лишь во время лечения. Как только оно прекращается, симптомы возвращаются, так как клетки нашей кожи непрерывно делятся и, если их активно не удалять, то у людей с таким типом кожи они накапливаются и снова вызывают характерные симптомы.

Предотвращение сухости кожи

Рекомендуется пользоваться не сушащими кожу гипоаллергенными моющими средствами для душа, которые не содержат мыло. Душ должен быть теплым, но не горячим.

Ежедневно после душа желательно пользоваться увлажняющими кремами и кроме того, если это возможно, 1-2 раза в день наносить их именно на проблемные зоны.

Отшелушивающие или кератолитические средства