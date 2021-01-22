Пт, 22.01.2021
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Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
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Постоянно красные щеки, а кожа на теле - в красных прыщиках: что такое keratosis pilaris и как с ним быть?

ФОТО: Shutterstock/Africa Studio

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему у вас щеки всегда красные, а кожа на руках и ногах - шершавая и покрыта мелкими, красными прыщиками? Возможно, у вас проблема с кожей, которая называется keratosis pilaris. Это очень распространенное кожное заболевание, для которого характерны врожденные нарушения, связанные с ороговением кожи. Как решить эту проблему?

Рекомендуют пригашенный специалист BENU Aptieka, врач-резидент в области дерматологии Зане Прикуле-Русиня и клинический фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце.

Что такое keratosis pilaris и отчего он возникает?

Врач поясняет - keratosis означает избыточное количество кератина, а pilaris, или pilus - что в этом участвуют также волосы, то есть отмершие клетки накапливаются и закупоривают волосяные фолликулы. Это совершенно безвредное заболевание, которое обычно создает лишь косметический дефект. Причем на самом деле оно встречается так часто, что скорее считается особым типом кожи, а не заболеванием. Эта проблема возникает, когда имеется врожденный дефект кератинизации, или ороговения - нередко он наблюдается у одного из родителей. Характерные признаки появляются уже в раннем детстве, а в возрасте около 20 лет они проявляются ярче всего. Но есть и хорошая новость - с годами эти симптомы уменьшаются и становятся не столь выраженными.

Keratosis pilaris может развиться в любой части тела, где растут волосы, но чаще всего наблюдается на наружной поверхности предплечья, на ногах - по всей их длине, а также иногда на ягодицах.

Кожа при этом очень сухая, шершавая и напоминает гусиную.

Иногда может быть покраснение щек или всей кожи лица - равномерное, а не в виде точек, как на конечностях. Типичные прыщики образуются, так как в отверстиях волосяных фолликулов скапливаются старые, или отмершие, клетки и образуются кератолитические пробки. Они вызывают воспаление, поэтому вокруг волосяного фолликула наблюдается покраснение. Зимой воздух очень сухой и теплая, толстая одежда, которую мы носим, создает трение и дополнительное раздражение, поэтому в холодные месяцы многих эта проблема беспокоит больше.

Как решить эту проблему?

Вылечить ее невозможно, но можно уменьшить косметический дефект, вызванный этим заболеванием, говорит Прикуле-Русиня. Лечение включает в себя увлажнение кожи, удаление ее ороговевших клеток, а также уменьшение количества красных точек. К сожалению, эффект наблюдается лишь во время лечения. Как только оно прекращается, симптомы возвращаются, так как клетки нашей кожи непрерывно делятся и, если их активно не удалять, то у людей с таким типом кожи они накапливаются и снова вызывают характерные симптомы.

Предотвращение сухости кожи

Рекомендуется пользоваться не сушащими кожу гипоаллергенными моющими средствами для душа, которые не содержат мыло. Душ должен быть теплым, но не горячим.

Ежедневно после душа желательно пользоваться увлажняющими кремами и кроме того, если это возможно, 1-2 раза в день наносить их именно на проблемные зоны.

Отшелушивающие или кератолитические средства

Пациентам с keratosis pilaris очень полезны моющие средства и кремы, содержащие, например, 10% молочной кислоты, 2% салициловой кислоты, 10-12% гликолевый кислоты или 10-20% мочевины. Эти вещества помогают отмершим клеткам кожи отшелушиваться, устраняя тем самым также кератиновые пробки. Также рекомендуются кремы, содержащие витамин A, или ретиноиды. Для улучшения эффекта увлажняющие и отшелушивающие средства следует комбинировать.

Лазерная эпиляция

Лишние волосы нельзя сбривать или ваксировать, так как это усилит уже имеющееся воспаление вокруг волосяных фолликулов и создаст еще больший косметический дефект. Альтернативой, причем желательной, является лазерная эпиляция, которая уменьшит воспаление, поясняет врач.

Уменьшение покраснения кожи лица с помощью аппаратных технологий

Хотя вышеупомянутые средства и улучшат внешний вид рук и ног, они окажут лишь умеренное действие на покраснение кожи лица. Если оно вас беспокоит, то эффективное средство - лазерная процедура, или IPL (от английского intense pulsed light - процедура интенсивно пульсирующего света), которая на какое-то время уменьшит покраснение кожи.

Совет фармацевта

Клинический фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце заметила, что жалобы на сухую кожу носят сезонный характер и более выражены зимой и летом. Сейчас, когда наступила зима, в аптеку обращается больше клиентов с вопросами о сухой коже и выборе подходящих средств по уходу за кожей. Зимой актуальны кремы, защищающие кожу от мороза, ветра и неблагоприятных погодных условий. Они содержат пчелиный воск, пантенол, миндальное масло, масло ши, ланолин. Эти средства восстанавливают гидролипидный слой кожи, образуя барьер от неблагоприятных погодных условий. Особенно важно применять их для защиты чувствительной кожи младенцев и детей зимой. Также в зимнем сезоне очень важно заботиться о коже рук, пользуясь защитными и питательными кремами.

Фармацевт подчеркивает, что в случае сухой кожи важно выбирать подходящие средства по уходу за кожей – например, использовать для очистки кожи увлажняющие средства, не содержащие мыло: гели, кремы или масла. После душа рекомендуется пользоваться увлажняющими кремами и не забывать, что в течение дня их нужно наносить повторно, в достаточном количестве. Также их можно комбинировать с кератолитическими средствами.

Средства для ухода за кожей нужно выбирать без ароматизаторов и красителей, парабенов, они также должны быть гипоаллергенными. В аптеке предлагается широкий выбор таких средств от различных линий дерматологической косметики.

Нужно учитывать, что сухость кожи может также усиливаться из-за приема медикаментов. По поводу этих побочных эффектов нужно проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Рекомендуется также правильно планировать режим отдыха, труда и сна, уменьшать факторы, вызывающие стресс, ежедневно полноценно и сбалансированно питаться и выпивать достаточное количество воды, увлажнять сухой воздух в помещениях. Для сухой кожи особенно важны витамины A, C, E и D, жирные кислоты Омега-3, масло ночной примулы и цинк.

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