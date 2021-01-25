Сертификат о вакцинации - обязательное условие для въезда в ЕС?

В Евросоюзе договорились ввести единый сертификат о вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам видеоконференции глав государств и правительств ЕС. DW рассказывает, что известно об этих сертификатах, для чего их будут использовать и нужно ли будет подтверждение о вакцинации для того, чтобы приехать в Евросоюз, например, из России или Беларуси.

Паспорт вакцинированного - условие для туризма?

Ввести единый для всего ЕС сертификат о вакцинации предложил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Его правительство уже разработало форму такого документа. "Хотя мы не будем делать вакцинацию обязательной и не будем делать ее условием для поездок", - написал Мицотакис в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Разработку стандартизованного документа о полученной прививке от ковида он назвал "неотложной" задачей.

Грецию сразу же поддержали и другие страны ЕС, сильно зависящие от туризма: Испания, Португалия, Мальта. "Крайне важно, чтобы с приближением этого лета и мы, и все остальные чувствовали, что в Португалию путешествовать безопасно… И в Грецию, конечно же, тоже", - заявил на минувшей неделе премьер Португалии Антониу Кошта.

19 января Еврокомиссия заявила, что уже ведет работу со странами ЕС над разработкой сертификата о вакцинации. Договориться об общем подходе она планирует до конца января.

Прививочный сертификат - пока только медицинский документ

Пока же на виртуальном саммите лидеры стран ЕС "согласились работать над стандартизованной и общепринятой формой, подтверждающей вакцинацию для медицинских целей", отметил Шарль Мишель. "На последующих этапах мы посмотрим, могут ли эти сертификаты быть использованы (для других целей. - Ред.), и если да, то при каких обстоятельствах", - добавил глава Европейского совета.

На первом этапе, поясняет высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, практическая польза сертификата будет состоять лишь в одном: если человека вакцинировали, к примеру, в Бельгии, а он поедет во Францию, то и там сможет этим документом подтвердить врачам, что ему действительно сделали прививку от коронавируса. Какой-либо другой пользы, кроме медицинской, пока от этих сертификатов не будет.

Обязательная вакцинация от ковида? В ЕС против

Фон дер Ляйен объяснила, почему вначале сертификат будет использоваться только в медицинских целях. Первая причина - отсутствие всей необходимой информации о вакцинации и прививках от ковида. По словам главы Еврокомиссии, пока науке неизвестно ни то, могут ли привитые люди заражать других коронавирусом, ни то, сколько времени сохраняется иммунитет, приобретенный после вакцинации.